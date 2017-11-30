Бальбек: США на России "сломают зубы"

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Ситуацию прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что в ответных зеркальных мерах на действия США в сфере масс-медиа России следует "увеличить диаметр зеркал".

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента. Об этом говорится в заявлении Галереи корреспондентов радио и ТВ американского законодательного органа.

Министерство юстиции США внесло RT America и партнерскую компанию Sputnik – Reston Translator в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Руслан Бальбек в своем комментарии для радио Sputnik высказал мнение, что идеология американской элиты, основанная на убежденности в исключительности США, "сломает зубы" на России.

"Лишение RT аккредитации при конгрессе США вынуждает нас делать вывод, что в ответных зеркальных мерах нам нужно увеличить "диаметр зеркал". Взгляд Вашингтона на окружающий мир существует по тому принципу, что демократия – это не власть народа, а власть США над остальными народами. Но думаю, что именно на России эта идеология сломает зубы", – сказал Руслан Бальбек.

Он убежден, что ответ Москвы на дискриминационные меры США против российских СМИ должен быть жестким.

"Не пустили группу наших журналистов? Завтра все ваши журналистские группы окажутся за дверью. Лишили аккредитации наш канал? Значит, через часок-другой все представители вашей идеологической пропагандистской машины окажутся без разрешения на съемки даже на улицах и в публичных местах. Думали, что в "зеркальной войне" у вас зеркала больше? – не сомневаюсь, ошибетесь. Таким образом, я сторонник того, чтобы против откровенной информационной агрессии со стороны Вашингтона использовать "кривые зеркала", чтобы муха слоном казалась – потому что при звучании добрых слов чиновники из Вашингтона внезапно глохнут", – считает Руслан Бальбек.

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