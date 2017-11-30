Экономист: убытки Киева от потери рынка РФ могут быть больше, чем $15 млрд

В Киеве оценили убытки из-за потери российского рынка. Экономист Игорь Диденко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что переориентация на европейские рынки не сулит Украине успеха.

Украина оценила убытки из-за потери традиционных рынков сбыта своей продукции, основным из которых был российский.

"Это около 15 миллиардов долларов", – заявил первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив, выступая на конференции Fitch Ratings.

По его данным, в связи с запретом транзита через территорию России украинских товаров Верховная рада приняла 140 законодательных актов, что было большим вызовом.

"В 2014 году аннексирование Крыма и конфликт на востоке и как результат потеря 20 процентов экономики, семи процентов территории", – добавил Кубив.

При этом он отметил, что 27 лет на Украине продолжалась деиндустриализация, и был потерян научный потенциал, отмечался отток профессиональных кадров, а производственное оборудование устарело.

В 2016 году перестала действовать зона свободной торговли между Украиной и Россией в рамках СНГ. Кроме того, обе страны ввели эмбарго на ввоз ряда продовольственных товаров друг друга.

Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что реальные потери Украины могут быть гораздо больше.

"Если говорить о цифрах ущерба, то, безусловно, ущерб Украины достаточно значителен. Но те цифры, которые озвучил украинский министр, еще многого не учитывают. Реальные потери могут быть гораздо больше. Постепенно Украина будет пытаться переориентироваться на другие рынки сбыта. Она очень активно стучится на рынки стран ЕС. Но мы понимаем, что это может произойти не так быстро и не так легко, как украинцы могут себе представить. Поскольку стандарты, в том числе и законодательные, в ЕС заметно отличаются от того, что есть на российском рынке", – сказал Игорь Диденко.

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