Политолог: Трамп уничтожил все достижения США в вопросе КНДР

"Последние действия США как будто были намеренно нацелены на то, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то резкие действия", – указал министр.
"Сейчас (США) объявили в декабре масштабные, внеплановые учения. Такое впечатление, что специально все делалось для того, чтобы (лидер КНДР) Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие", – отметил Лавров.
В связи с этим глава российского МИД призвал США прямо сказать, добиваются ли они уничтожения КНДР. "Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", – заключил министр.
Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что США действуют в отношении КНДР крайне неэффективно.
"Действия Соединенных Штатов в последнее время действительно были крайне неэффективными, с точки зрения разрешения ситуации вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Дело в том, что не так давно США вновь внесли Северную Корею в список спонсоров стран, поддерживающих терроризм. Надо сказать, что вынесение из этого списка стало в свое время одним из прорывных моментов политики Джорджа Буша-младшего в этом регионе, и это считалось мощным достижением. Дональд Трамп все эти достижения уничтожил. И, соответственно, многие специалисты ожидали, что вслед за внесением последуют ответные действия. Поэтому можно сказать, что да, США накаляют обстановку в регионе в очередной раз", – сказала Ирина Ланцова.
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