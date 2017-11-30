Политолог: Трамп уничтожил все достижения США в вопросе КНДР

США могли намеренно провоцировать КНДР на резкие действия, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik политолог Ирина Ланцова высказала мнение, что американцы действуют крайне неэффективно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могли намеренно провоцировать КНДР на резкие действия, такие как произведенный в среду, 29 ноября новый ракетный запуск.

"Последние действия США как будто были намеренно нацелены на то, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то резкие действия", – указал министр.

"Сейчас (США) объявили в декабре масштабные, внеплановые учения. Такое впечатление, что специально все делалось для того, чтобы (лидер КНДР) Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие", – отметил Лавров.

В связи с этим глава российского МИД призвал США прямо сказать, добиваются ли они уничтожения КНДР. "Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", – заключил министр.

29 ноября КНДР осуществила первый с 15 сентября ракетный запуск – ракета "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Позднее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила всем государствам "разорвать любые связи с Северной Кореей", в том числе дипломатические отношения.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Ирина Ланцова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что США действуют в отношении КНДР крайне неэффективно.

"Действия Соединенных Штатов в последнее время действительно были крайне неэффективными, с точки зрения разрешения ситуации вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Дело в том, что не так давно США вновь внесли Северную Корею в список спонсоров стран, поддерживающих терроризм. Надо сказать, что вынесение из этого списка стало в свое время одним из прорывных моментов политики Джорджа Буша-младшего в этом регионе, и это считалось мощным достижением. Дональд Трамп все эти достижения уничтожил. И, соответственно, многие специалисты ожидали, что вслед за внесением последуют ответные действия. Поэтому можно сказать, что да, США накаляют обстановку в регионе в очередной раз", – сказала Ирина Ланцова.

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