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"Съесть-то он съест…". Эксперт о намерении Трампа улучшить отношения с РФ

14:3630.11.2017
(обновлено: 14:38 30.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В МИД РФ заявили об отсутствии у Вашингтона "внятной позиции" в отношении России. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ухудшение отношений с Москвой не столько вина президента США Дональда Трампа, сколько его беда.

Президент США Дональд Трамп заверяет в желании нормализовать связи с РФ, но, судя по всему, Вашингтон еще не выработал внятного подхода на российском направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Судя по всему, в Белом доме еще не выработали внятного подхода на российском направлении. Сам президент Дональд Трамп, как и в период избирательной кампании, продолжает заверять, что хотел бы добиться нормализации связей, наладить взаимодействие по актуальным международным темам. Он не раз говорил об этом президенту Владимиру Путину по телефону и при личном общении, в том числе на ноябрьском саммите АТЭС в Дананге", – сказал глава МИД РФ в интервью итальянской газете "Либеро"

По словам Лаврова, "ситуация в двустороннем взаимодействии остается крайне непростой". "Вашингтонский истеблишмент захлестнула волна русофобских настроений, спровоцированная определенными политическими силами, не желающими смириться с итогами прошлогодних выборов президента США", – сказал министр.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Глава МИД РФ отметил, что "пока трудно однозначно спрогнозировать последствия нынешнего сложного этапа". "Поляризация мнений в США достигла беспрецедентного для последних десятилетий уровня – она распространяется не только на политическую и экономическую сферу, но затрагивает весь спектр вопросов общественной жизни", – сказал Лавров.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что ухудшение отношений с РФ не столько вина, сколько беда американского лидера.

"Есть такое выражение: "съесть-то он съест, да кто ж ему даст?". Это выражение я вспоминаю, когда думаю о тех планах, о тех намерениях Трампа, которые он высказывал в ходе избирательной кампании, о нормализации отношений с Россией. Но вот прошел год после выборов, скоро, в январе, год будет, после того как Трамп вступил в должность – это фактически четвертая часть его президентского срока, но воз и ныне там. А в некоторых случаях даже "откат" пошел. Хотя, когда Трамп говорит о своем желании нормализовать отношения с Россией, честно говоря, я ему верю. И это не столько вина, сколько беда Трампа, что вашингтонское болото, которое он собирался осушить, по крайней мере, под таким лозунгом он шел на выборы, все больше и больше его засасывает", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ситуация может измениться, но не раньше, чем через год.

"Единственная надежда: если в ноябре следующего года, когда будут проходить довыборы в палату представителей и в сенат США, если республиканцы останутся у власти, это будут другие республиканцы, которые будут поддерживать Трампа, а не пытаться вставить палки в колеса его внешней и внутренней политики. Но пока, на ближайшую перспективу, на ближайший год – надежд очень мало, что Трамп сможет сделать какие-то шаги в сторону нормализации отношений с Россией", – считает Александр Домрин.

Эксперт прокомментировал также слова посла РФ в США Анатолия Антонова, который, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в Сан-Франциско, заявил, что высылка российских дипломатов, арест дипсобственности, ущемление прав СМИ разрушают базу российско-американских отношений.

По мнению Александра Домрина, американской стороне для полноценного восстановления отношений с РФ необходимо "отыграть" эти моменты назад.

"Прежде чем восстанавливать, прежде чем даже просто говорить о желании нормализовать отношения с Россией, американской стороне нужно "отыграть назад". "Отыграть" даже не до начала президентского срока Трампа, а до последних месяцев, когда в Белом доме находился его предшественник – Барак Обама. То есть до того момента, когда США начали высылать российских дипломатов, это декабрь прошлого года, когда Обама старался как можно больше "мин" заложить под президентство своего приемника в направлении российско-американских отношений. Частично это началось еще при Обаме. А уже потом, при Трампе, было закрытие генконсульства России в Сан-Франциско, совершенно хамское поведение США в отношении нашей дипсобственности, в отношении архивов… Без "отыгрывания" всех этих моментов назад, без восстановления статус-кво российская сторона будет крайне скептически относиться к заверениям Трампа, пусть даже и к очень сладким, о необходимости нормализации отношений между нашими странами", – заключил американист.

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