"Эскалация позиции". Эксперт о возможных поставках США оружия Украине

США допускают возможность поставок летального оружия Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Науэрт подчеркнула, что США пристально следят за событиями на Украине. Она напомнила, что американский спецпредставитель Курт Волкер неоднократно посещал эту страну.
Пентагон и Госдеп рекомендовали Дональду Трампу одобрить Украине грант на 47 млн долларов для покупки летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. По мнению Волкера, поставлять вооружение необходимо.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что поставки летального оружия – это, прежде всего, серьезное политическое решение, которое говорит о втянутости в конфликт.
"Это будет не просто поставка вооружений, которую на самом деле США всегда вели через третьи страны. Речь идет об очень серьезном политическом шаге, который свидетельствует об эскалации позиции Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта. Это можно рассматривать в виду предыдущих шагов по эскалации и возможных будущих шагов. Вот чем это опасно. С военно-технической точки зрения, полагаю, что даже если будут поставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, то это не повлияет существенно на ситуацию в регионе, потому что бойцы (самопровозглашенных – ред.) ДНР и ЛНР достаточно хорошо подготовлены, и против любого оружия найдется свое "противоядие". Но, безусловно, ситуация от этого лучше не будет. Сочетать ввод миротворцев и поставки оружия – это означает, что США будут нарушать те заявления, которых они старались придерживаться", – сказал Алексей Подберезкин.
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