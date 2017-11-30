"Эскалация позиции". Эксперт о возможных поставках США оружия Украине

В Госдепе допустили возможность поставок летального оружия Украине. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что это, прежде всего, серьезное политическое решение.

США допускают возможность поставок летального оружия Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы пока не поставляем вооружения, но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу", – сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

Науэрт подчеркнула, что США пристально следят за событиями на Украине. Она напомнила, что американский спецпредставитель Курт Волкер неоднократно посещал эту страну.

Пентагон и Госдеп рекомендовали Дональду Трампу одобрить Украине грант на 47 млн долларов для покупки летального оружия, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. По мнению Волкера, поставлять вооружение необходимо.

Киев добивается у Вашингтона летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования и оборудования. Кроме того, американские инструкторы занимаются обучением бойцов Нацгвардии. Москва считает, что снабжение Киева оружием приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок выступают и большинство европейских политиков.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что поставки летального оружия – это, прежде всего, серьезное политическое решение, которое говорит о втянутости в конфликт.

"Это будет не просто поставка вооружений, которую на самом деле США всегда вели через третьи страны. Речь идет об очень серьезном политическом шаге, который свидетельствует об эскалации позиции Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта. Это можно рассматривать в виду предыдущих шагов по эскалации и возможных будущих шагов. Вот чем это опасно. С военно-технической точки зрения, полагаю, что даже если будут поставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, то это не повлияет существенно на ситуацию в регионе, потому что бойцы (самопровозглашенных – ред.) ДНР и ЛНР достаточно хорошо подготовлены, и против любого оружия найдется свое "противоядие". Но, безусловно, ситуация от этого лучше не будет. Сочетать ввод миротворцев и поставки оружия – это означает, что США будут нарушать те заявления, которых они старались придерживаться", – сказал Алексей Подберезкин.

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