Политолог: в недомогании американцев после спиртного тоже Россия виновата?

Москву обвинили в "акустических атаках" на американских дипломатов на Кубе и в Узбекистане. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что теперь у США будет много мест для развлечений по поиску "влияния РФ".

Американская разведка подозревает, что к "акустическим атакам" на дипломатов США в Гаване причастна Россия, сообщает CBS.

По данным телеканала, в сентябре сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись "акустической атаке" в Гаване. В связи с тем, что Россия находится в дружеских отношениях с Кубой и Узбекистаном, источники CBS в сфере безопасности посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.

В то же время в Госдепе не подтвердили факт "акустической атаки" в Ташкенте, хотя оба пострадавших были доставлены в США для прохождения медицинского обследования.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября ведомство опубликовало предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на дипломатов США на Кубе.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что все обвинения в адрес Москвы, по меньшей мере, безосновательны.

"Если исходить из логики, что недомогание на Кубе и в Узбекистане связано с действиями Москвы, то подозревать Россию в атаках на американских дипломатов и представителей американских спецслужб можно по всему миру. Где Куба и где Узбекистан? Да, у нас отношения одинаковые и с Кубой, и с Узбекистаном, но это разные звенья, причем, разных цепей. Еще вопрос, где влияния больше, и чье оно: США в Узбекистане или России в Узбекистане, каких-то латиноамериканских спецслужб на Кубе или российских спецслужб на Кубе? Нельзя сказать, что Узбекистан и Куба входят сейчас в сферу военных интересов России или входят в какие-то экономические партнерства с Россией. Это страны, с которыми Россия, как и с десятками других стран, поддерживает дипломатически ровные позитивные отношения, но не больше", – сказал Дмитрий Солонников.

Он отметил, что если исходить из логики американских спецслужб, то любое происшествие с американскими дипломатами в любой стране можно связать с Россией.

"Поэтому, если говорить, что в этих странах что-то случилось, то тогда любое происшествие с американскими дипломатами – аварию автомобиля, недомогание после выпитого спиртного, может быть, не очень чистого, какие-то происшествия на улице, когда хулиганы напали на представителя США – можно попытаться связать с действиями России. Если данная волна истерии будет продолжаться, то ловить ведьм, ловить черных кошек в черных переулках можно будет много где по миру. Слава богу, что в мире еще достаточно государств, которые с Россией поддерживают относительно теплые отношения, а переулков там хватает. Поэтому у США места для развлечения по поиску российского влияния будет теперь много", – считает политолог.

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