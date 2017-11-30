РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: в недомогании американцев после спиртного тоже Россия виновата?

13:2130.11.2017
(обновлено: 13:22 30.11.2017)
01290
© AP Photo / Desmond BoylanЗдание посольства США в Гаване, КубаЗдание посольства США в Гаване, Куба
© AP Photo / Desmond Boylan
Москву обвинили в "акустических атаках" на американских дипломатов на Кубе и в Узбекистане. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что теперь у США будет много мест для развлечений по поиску "влияния РФ".

Американская разведка подозревает, что к "акустическим атакам" на дипломатов США в Гаване причастна Россия, сообщает CBS

По данным телеканала, в сентябре сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись "акустической атаке" в Гаване. В связи с тем, что Россия находится в дружеских отношениях с Кубой и Узбекистаном, источники CBS в сфере безопасности посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.

Посольство США в Гаване, Куба. 29 сентября 2017
© AFP 2017 / Adalberto Roque
Глухо, как в танке. Кто кому "ездит по ушам" в посольстве США в Гаване
В то же время в Госдепе не подтвердили факт "акустической атаки" в Ташкенте, хотя оба пострадавших были доставлены в США для прохождения медицинского обследования.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. В конце сентября ведомство опубликовало предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на дипломатов США на Кубе.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что все обвинения в адрес Москвы, по меньшей мере, безосновательны. 

"Если исходить из логики, что недомогание на Кубе и в Узбекистане связано с действиями Москвы, то подозревать Россию в атаках на американских дипломатов и представителей американских спецслужб можно по всему миру. Где Куба и где Узбекистан? Да, у нас отношения одинаковые и с Кубой, и с Узбекистаном, но это разные звенья, причем, разных цепей. Еще вопрос, где влияния больше, и чье оно: США в Узбекистане или России в Узбекистане, каких-то латиноамериканских спецслужб на Кубе или российских спецслужб на Кубе? Нельзя сказать, что Узбекистан и Куба входят сейчас в сферу военных интересов России или входят в какие-то экономические партнерства с Россией. Это страны, с которыми Россия, как и с десятками других стран, поддерживает дипломатически ровные позитивные отношения, но не больше", – сказал Дмитрий Солонников.

Он отметил, что если исходить из логики американских спецслужб, то любое происшествие с американскими дипломатами в любой стране можно связать с Россией.

"Поэтому, если говорить, что в этих странах что-то случилось, то тогда любое происшествие с американскими дипломатами – аварию автомобиля, недомогание после выпитого спиртного, может быть, не очень чистого, какие-то происшествия на улице, когда хулиганы напали на представителя США – можно попытаться связать с действиями России. Если данная волна истерии будет продолжаться, то ловить ведьм, ловить черных кошек в черных переулках можно будет много где по миру. Слава богу, что в мире еще достаточно государств, которые с Россией поддерживают относительно теплые отношения, а переулков там хватает. Поэтому у США места для развлечения по поиску российского влияния будет теперь много", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена