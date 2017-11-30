Мнение: у противников России все еще нет схемы действий по Олимпиаде-2018

Глава комиссии WADA Ричард Макларен высказался за то, чтобы МОК применил к России коллективные санкции. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Россию пытаются "выбить из мирового спорта".

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), автор докладов о допинге в российском спорте Ричард Макларен высказался за то, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) применил к России коллективные санкции. Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Отвечая на вопрос, должен ли МОК допустить российскую сборную до участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, Макларен сказал: "На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК".

По его мнению, санкции должны распространяться не только на конкретных спортсменов, уличенных в употреблении допинга, а на всю сборную.

Исполком МОК 5 декабря в Лозанне примет решение относительно участия сборной России в Олимпиаде в Пхенчхане.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Россию в принципе пытаются "выбить из мирового спорта".

"У России в целом есть такая добрая и, я бы сказал, человечная привычка – слишком рано успокаиваться. Так было и в случае с допингом и тем же Маклареном, когда многим показалось, что Макларен "успокоился" и снял свои обвинения в адрес российских спортсменов. России пора понять – на Западе никогда не уходят от уже начатой темы, а только ищут наиболее рациональные пути давления на Россию и иногда слегка "отползают" в сторону. Там было и в этот раз. Макларен и его служба – лишь часть общей политической структуры, которая давит на Россию. Но по его действиям можно судить и об общей тенденции. А тенденция заключается в том, что Россию в принципе пытаются "выбить" из мирового спорта", – отметил Григорий Трофимчук.

Он предположил, что пока что на Западе только вырабатывают схему конкретных действий против российских спортсменов применительно к Играм-2018.

"Даже и сейчас Запад еще не имеет цельной схемы действий в отношении российских спортсменов по поводу их участия в Олимпиаде, так как там опасаются, что официальные санкции, когда они могут возникнуть, они ударят не только по России, но и по всему спорту высших достижений на планете. Поэтому заявление Макларена – это тоже лишь часть "прощупывания почвы", и по реакции России на это заявление они могут составить ту самую схему. Пока же у них этой схемы нет, и мы это видим по заявлению Макларена, потому что те люди, которые в их иерархии стоят выше него, на эту тему не высказываются", – полагает Григорий Трофимчук.

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