"Мы не мешок картошки". Зампред ОП Крыма о спекуляциях вокруг полуострова

Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Зампред ОП Крыма Александр Форманчук в эфире радио Sputnik рассказал, что крымчане очень болезненно относятся к спекуляциям на международной арене по поводу принадлежности полуострова.

Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Либеро".

"Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. Такая форма реализации права на самоопределение была единственно возможным способом защиты жизненно важных интересов народа перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате совершенного ими в феврале 2014 года государственного переворота", – сказал министр.

По его словам, стало очевидно, что благодаря референдуму и последующему воссоединению Крыма с Россией, жители полуострова избежали ужасов гражданской войны – "того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе".

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что тема Крыма сегодня является предметом спекуляций на международной арене, а для россиян – это вопрос действительно решенный.

"Я всегда придерживался этой позиции. С позиции эволюции Крыма и России полуостров прочертил очень непростую, замысловатую траекторию после распада Советского Союза и логически вернулся в состав Российской Федерации. Поэтому эта тема уже не зависит от политической конъюнктуры. Эту тему просто сегодня пытаются втягивать опять в международную повестку дня. Есть немало сил, заинтересованных в этом, прежде всего, в Украине. И Крым в этом плане является предметом политических спекуляций. Но для нас – россиян, для руководства страны, я уже не говорю о крымчанах – мы (крымчане) не "мешок картошки", который можно опять передать Украине. Эта тема для крымчан очень болезненная, когда кто-то пытается спекулировать на этом вопросе. Поэтому мы, конечно, приветствуем слова Лаврова, еще раз подтвердившие формулу (президента РФ Владимира) Путина, высказанную два года назад. И крымчане именно так и воспринимают свое нахождение (в составе России – ред.) и свой путь в плане интеграции", – сказал Александр Форманчук в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Крым сегодня накапливает возможности для мощного социально-экономического рывка. И все это, по мнению политолога, благодаря воссоединению с Россией.

"У нас сегодня создаются предпосылки для мощного социально-экономического рывка, в который мы верим – это строительство моста, строительство трассы "Таврида", буквально вчера я сам посмотрел, как строится здание нового аэропорта в Симферополе. Крым действительно накапливает возможности для мощного рывка. И мы верим, что у Крыма достойное будущее именно в составе Российской Федерации, так же как мы верим в то, что у России – достойное будущее на международной арене", – заключил Александр Форманчук.

Крым вновь вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95% жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией".

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