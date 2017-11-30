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Мнение: доверия к МТБЮ нет и уже не будет

10:4430.11.2017
(обновлено: 10:55 30.11.2017)
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© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen, Pool Photo Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017
© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen, Pool Photo
Хорватия резко отреагировала на решение МТБЮ, подтвердившего приговоры шести представителям боснийских хорватов, что привело к самоубийству одного из них в зале суда. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Александр Гусев.

Хорватские власти резко отреагировали на решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), подтвердившего приговоры шести представителям боснийских хорватов за военные преступления в Боснии и Герцеговине (БиГ), что привело к самоубийству одного из них прямо в зале суда.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Эксперт: в деле Ратко Младича МТБЮ доказал свою необъективность
Днем 29 ноября Апелляционная палата МТБЮ подтвердила приговоры, по которым бывший премьер-министр самопровозглашенного образования хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. Кроме того министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович приговорены были к 20 годам. 

Подсудимых обвиняли в  преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.   

После подтверждения приговора Прличу, Стоичу и Праляка, последний встал со своего места и заявил, что он принял яд. Пресс-служба трибунала позже подтвердила смерть обвиняемого. В МТБЮ отметили, что он был доставлен в больницу, где и умер.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прервала свой визит в Исландию и вернулась в республику. Ранее глава государства и другие  представители хорватского руководства выразили слова поддержки подсудимым. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, выразил свои соболезнования родным и близким Праляка. Он  назвал самоубийство Праляка в зале суда свидетельством "глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу".

Сербский политик Воислав Шешель
© AP Photo / Darko Vojinovic
Юрист о приговоре Шешелю: видимо, в работе МТБЮ что-то меняется
С 1992 по 1995 год в Боснии и Герцеговине шла гражданская война между сербами, боснийскими мусульманами и хорватами. Конфликт окончился подписанием Дейтонского соглашения, которое определило современное устройство БиГ. По разным сведениям, жертвами войны стали свыше ста тысяч человек.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что за почти 25 лет своей работы МТБЮ себя заметно дискредитировал. 

"Если говорить об отношении России, российских граждан к МТБЮ, то оно, конечно, абсолютно отрицательное. Очень много примеров, когда трибунал выносил явно несправедливые судебные решения. Например, большое количество людей, воевавших во время гражданской войны (в Боснии и Герцеговине) на стороне боснийских сербов, находятся в застенках на основании сомнительных улик. Люди получают пожизненные заключения. Судебные разбирательства затягиваются не то что на годы – на десятилетия. О правовой стороне дела очень часто говорить не приходится, а говорить следует исключительно о двойных стандартах. И с этой точки зрения доверия ко многим вынесенным МТБЮ приговорам нет, и, скорее всего, уже не будет", – считает Александр Гусев.     

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