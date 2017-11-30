Цеков: Украина еще сама будет использовать мост в Крым

Киев ищет "способ остановить" строительство моста в Крым и заявляет о его якобы негативном влиянии на украинскую экономику. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что эти обвинения – абсолютно надуманные.

Украинские власти, утверждая, что строительство моста через Керченский пролив якобы негативно сказывается на грузообороте азовских портов, забывают, что на Азовском побережье находятся не только украинские, но и российские порты, причем в большем количестве. Так член Комитета Совета Федерации по международным делам (сенатор от Крыма) Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Омелян ранее предложил "способ остановить" строительство моста. По его словам, "это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России".

Он заявил, что из-за строительства моста в украинских портах на Азовском море – Мариуполе и Бердянске – снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Сергей Цеков считает такие заявления абсолютно беспочвенными.

"Заявления украинского руководства не являются неожиданными. Недавно (президент Украины Петр) Порошенко говорил о том, что строительство моста якобы наносит большой экологический вред, и что по этому поводу они собираются предъявлять иски в международные суды. Теперь возникла новая тема – о нанесении якобы экономического вреда. При этом они забывают, что в Азовском море находятся не только украинские порты. Российских портов там гораздо больше, и грузооборот у них гораздо больше. И, естественно, при строительстве моста учитывалось, какие суда там будут проходить, какого размера. Создавались максимально благоприятные условия – уверен, налучшие", – отметил Сергей Цеков в эфире радио Sputnik.

Он также прокомментировал планы Киева обратиться по этому вопросу в международные инстанции.

"Статус Азовского моря за годы после распада СССР так и не был урегулирован, прежде всего из-за позиции Украины. Фактически Азовское море, как и Керченский пролив, остались совместными внутренними водами Украины и России. А после того как Крым воссоединился с Россией, Керченский пролив стал внутренним проливом Российской Федерации. Поэтому строительство моста соответствует всем международным нормам. Конечно, они (руководство Украины, – ред.) не хотят строительства моста, но лишь потому, что они хотят, чтобы в Крыму было плохо. Можно напомнить о многочисленных "блокадах", которые они организовывали в отношении Крыма. Но в чем я абсолютно уверен – так это в том, что строительство моста будет закончено в срок. И что придет время, когда Украина смирится с этим фактом и, наверное, в какой-то степени будет сама использовать этот мост. А Керченскую переправу уже и сегодня используют различные украинские предприятия, которые везут грузы в Крым", – отметил Сергей Цеков.

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