Эксперт о призыве США к блокаде КНДР: США привыкли к силе, а не дипломатии

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

США призвали к блокаде КНДР. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что таким путем проблемы на Корейском полуострове не решить.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей. Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совбеза, посвященного пуску баллистической ракеты в КНДР.

"Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН", – пояснила Хейли.

Она также отметила необходимость прекращения экспорта и импорта и призвала выслать всех северокорейских рабочих. Кроме того, постпред США высказалась за лишение Северной Кореи права голоса в ООН.

Ранее подобную позицию Госдепа озвучила официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт. Она также призвала усилить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, отозвать всех послов из КНДР и выдворить северокорейских трудовых мигрантов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что таким путем проблему не решить.

"Государственная мудрость, в том числе в области международных отношений, состоит в том, чтобы сглаживать конфликты, а не подливать масла в огонь. Северная Корея и так находится в полной экономической блокаде. Свертывать с ней еще больше отношения – это ни к чему не приведет, разве что к еще большему озлоблению внутри Северной Кореи. Сама по себе КНДР никому не угрожает, по крайней мере, она ни против кого в последние десятилетия не развязывала масштабных военных действий. С другой стороны, Ливия и Югославия подвергались агрессии со стороны США и их союзников. Так что основания наращивать военные мускулы у КНДР есть", – считает Богдан Безпалько.

По его мнению, США отвыкли от кропотливой дипломатической работы.

"Россия предложила компромиссный вариант: Северная Корея не проводит ядерные испытания, Южная Корея "замораживает" масштабные военные учения. Американские дипломаты на этот вариант не пошли… А ведь США могли бы, например, предложить КНДР безвозмездную помощь, чтобы в ответ можно было проводить реформы, начать движение навстречу. Но вместо этого продолжается агрессивная риторика. Мне кажется, что американские политики и дипломаты за последние 25-30 лет отучились от дипломатии, привыкли решать все силой", – отметил Богдан Безпалько.

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