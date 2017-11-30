Политолог: США не дают RT работать, но говорят о свободе слова

Журналистов RT лишили аккредитации при конгрессе США. Политолог Дмитрий Журавлев отметил в эфире радио Sputnik, что Соединенные Штаты сейчас делают то, в чем они же когда-то обвиняли Советский Союз.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иностранного агента, сообщается в заявлении Галереи корреспондентов радио и ТВ американского законодательного органа.

"Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США использовал свои полномочия… чтобы лишить аккредитации телеканал RT единогласным голосованием 21 ноября 2017 года… Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R в качестве иностранного агента", – говорится в заявлении организации. Уточняется, что лишение аккредитации вступает в силу немедленно.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America и партнерскую компанию Sputnik – Reston Translator в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что США сейчас делают то, в чем они же когда-то обвиняли Советский Союз.

"Все продолжается так же, как и начиналось. Сначала – "иностранные агенты", теперь лишение аккредитации. Проще говоря, американская сторона не оставляет RT возможности эффективно и спокойно работать. Причем, продолжая говорить о свободе слова. Свобода слова должна быть взаимной. Значит, наши журналисты тоже должны иметь возможность освещать жизнь США. Если американцы не согласны с нашей позицией, то у них достаточно возможностей для того, чтобы высказать свою. Но бороться с чужой позицией с помощью запрещений – это именно то, в чем они обвиняли Советский Союз", – напомнил Дмитрий Журавлев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



