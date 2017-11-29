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"Парубий красуется". Политолог о призыве к странам Причерноморья

19:4729.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фотоПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал страны Причерноморья объединиться против России. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что украинский политик вряд ли заботился о государственных интересах.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал страны-участницы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества сплотиться против России. Соответствующее заявление он сделал во время открытия 50-го заседания Генассамблеи ПАЧЭС в Киеве, куда российскую делегацию не пригласили. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Когда одна из стран-членов ПАЧЭС проводит агрессивную политику, вводит оккупационные войска на территорию Грузии, Молдавии, Украины — это подрывает сам фундамент, и я подчеркиваю еще раз, саму философию деятельности нашей организации. И мы все совместно должны дать адекватный ответ на подобные действия страны-агрессора", — заявил председатель украинского парламента.

Он добавил, что "ведущие государства мира" ввели санкции против России и выразил им благодарность. Парубий подчеркнул, что ограничительные меры в отношении Москвы "должны продолжаться и усиливаться" до тех пор, пока самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также Крым не вернутся в состав Украины.

"Цена для России за грубое нарушение международного права и военную агрессию против других государств должна постоянно расти", — утверждает парламентарий. Для этого странам ПАЧЭС, по словам Парубия, нужно объединиться и заставить "тех, кто презирает уставные принципы организации, уважать ключевые принципы мирного сосуществования и добрососедства".

Украина председательствует в организации со второй половины 2017 года. Ранее сенатор Людмила Бокова сообщила, что Киев не пригласил Россию на заседание Генассамблеи ПАЧЭС. По ее словам, это "беспрецедентный случай".

В ПАЧЭС входят представители парламентов 12 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Парубий, произнося негативные оценки в адрес РФ, на самом деле занимается самопиаром.

"Для спикера украинского парламента ничего не стоит выдать на-гора очередные антироссийские заявления. Не секрет, что антироссийская риторика на сегодняшний день является трендом в украинской политике, и Парубий произносит подобные заявления с завидной регулярностью. Я думаю, что Парубий, произнося негативные оценки в адрес РФ и призывая иностранные государства дружить против России, на самом деле занимается самопиаром. На Украине политики не думают о государственных интересах, а то и дело красуются перед телекамерами, высказывая антироссийские предложения, чтобы обратить на себя внимание. Это удивительно, но украинские СМИ еще не устали освещать подобные факты антироссийской истерии со стороны высших должностных лиц украинского государства. Данное заявление Парубия – не что иное, как  антироссийская истерия одиозного украинского политика", —  сказал Иван Мезюхо.

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tvell
Полная деградация !!!
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