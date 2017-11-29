Эксперт: позиция РФ и ФРГ – основание для активизации "Северного потока-2"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович обсудил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем реализацию "Северного потока-2". Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что уже в ближайшее время можно будет увидеть подвижки в реализации проекта.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович и глава МИД Германии Зигмар Габриэль обсудили "Северный поток-2" и пришли к мнению, что проект должен быть реализован.

"У нас одинаковая позиция, мы считаем, что надо реализовывать этот проект", – сказал Дворкович.

При этом Москва и Берлин солидарны в том, что реализация "Северного потока-2" должна вестись без Третьего энергопакета ЕС.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого – 9,5 млрд евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств – 4,75 млрд евро.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что единая позиция России и Германии по "Северному потоку-2" дает основание для активизации работ по строительству газопровода.

"Наличие общей позиции по "Северному потоку-2" у России и Германии уже сейчас является основанием для того, чтобы газопровод вновь сдвинулся в своем процессе, чтобы другие страны Европейского союза, европейская бюрократия не препятствовали строительству. Потому что Германия фактически является главной страной Евросоюза, и если в Берлине всерьез настроены на то, чтобы проект довести до конца, и в результате получить еще больше потоков газа под контроль немецкого бизнеса, то, конечно, газопровод будет строиться, и никаких проблем не возникнет. Хотя если в Берлине все-таки играют не очень честно, то проблемы не закончатся, и будут возникать какие-то новые затруднения. Однако мне все-таки кажется, что мы увидим в ближайшее время активизацию всех процессов по строительству "Северного потока-2"", – сказал Василий Колташов.

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