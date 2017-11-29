"Кошмаризация России". Политолог о заявлениях Тиллерсона по санкциям

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон потребовал от России выполнения Минских соглашений. Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik отметил, что в отношении РФ высказываются совершенно необоснованные претензии, но не будь их, появились бы другие.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Европа противодействуют "российской агрессии" при помощи согласованной санкционной политики в отношении России. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Россия решила нарушить суверенитет крупнейшей страны Европы… США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя этой российской агрессии с помощью совместной санкционной политики", – заявил глава американской дипломатии.

Тиллерсон выразил надежду, что российские власти примут необходимые меры для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнят "свои обязательства в рамках "Минска". Руководитель госдепартамента отметил, что эти действия России позволят начать процесс "восстановления нормальных отношений".

Он также назвал условие снятия ограничительных мер в отношении России. По его словам, санкции будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

"Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с Минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций", – заявил Тиллерсон.

Подобную позицию в вопросе снятия санкций с России обозначила канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что санкции будут сняты, "когда будет устранена причина".

В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт отметил, что претензии, высказанные Тиллерсоном в адрес России, совершенно необоснованные.

"Напомню, что Россия является гарантом Минских соглашений, а не стороной, которая принимала на себя какие-то обязательства. Вот в этом главная "странность" заявления Тиллерсона. Россия – ровно такой же гарант Минских соглашений, как и другие участники "нормандской четверки". В документах нет каких-то обязательств в отношении России. Но в контексте заявления Тиллерсона это не принципиально. Не было бы этого заявления, было бы какие-нибудь другое. Потому что сейчас происходит "кошмаризация" России – стабильная, устойчивая, последовательная и целенаправленная. Это касается того, что происходит вокруг олимпийского движения, вокруг Сирии, вокруг санкций. Поэтому разбирать заявление Тиллерсона бессмысленно. Для них все, что касается России – это "плохо" по определению", – сказал Александр Шпунт.

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