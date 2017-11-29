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"У доктора открылся дар фантаста". Глава ФСЖР о дневниках Родченкова

15:4129.11.2017
(обновлено: 15:46 29.11.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГригорий РодченковГригорий Родченков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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New York Times опубликовала выдержки из дневника информатора WADA Григория Родченкова. Глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Олимпийские игры превращают в клоунаду.
Плакат на Симпозиуме WADA
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
Мнение: кампания против спорта России срежиссирована шаг за шагом

Ситуацию вокруг российских спортсменов используют для раскручивания "антироссийского маховика", Москва отрицает обвинения в навязывании допинга, а информатор WADA Григорий Родченков сам преследуется в России правоохранителями, что игнорируют его укрыватели, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, "несмотря на открытость и последовательность российской стороны, есть сторонники нагнетания ситуации, использования ее для дальнейшего раскручивания такого антироссийского маховика".

Ранее выдержки из личных дневников информатора Всемирного антидопингового агентства, экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были опубликованы в электронной версии газеты New York Times.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Родченков в своих записях утверждает, что обсуждал систему сокрытия допинг-нарушений с российскими спортивными чиновниками, в том числе Виталием Мутко, занимавшим пост министра спорта, и его тогдашним заместителем Юрием Нагорных.

В январе 2014 года Родченков написал, что помощник экс-заместителя центра спортивной подготовки сборных команд России Ирины Родионовой якобы принес ему допинг-коктейль "Дюшес", в состав которого входили три анаболических стероида и вермут.

"Нет ясного понимания плана, это просто кошмар. Мутко волнуется из-за биатлона, ситуация вышла из-под контроля", – написал Родченков 29 января, через два дня после того, как на допинге в Австрии попались два российских биатлониста.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен, архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Третьего февраля Родченков написал, что передал Мутко копию списка "Дюшес" с именами десятков российских спортсменов, которые, по его словам, применяли коктейль и допинг-пробы которых должны были быть подменены. Родченков также утверждает, что обсуждал с Нагорных и Мутко ситуацию с пойманной на нарушениях антидопинговых правил легкоатлеткой Еленой Лашмановой.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию дневника Родченкова.

"Родченков – большой оригинал, необычный человек со своеобразным мышлением. Я бы сказал даже, что иногда это мышление бывает креативным. На мой взгляд, заметки "писателя" Родченкова были написаны в спокойной обстановке, когда он сбежал из России, обосновался в Штатах и начал писать нечто вроде книги, причем, как мне кажется, в жанре фэнтези. В ней он умело изложил то, что, может быть, действительно записывал в своем дневники. И я даже не сомневаюсь, что такой дневничок он вел, и сделал это классически по-писательски. Понятно, что люди, которые хотят ему поверить – американцы и New York Times – были обрадованы, что у этого доктора открылся и такой дар, который можно назвать даром фантаста", – сказал Николай Долгополов.

В целом же, по его словам, опубликованные данные вряд ли как-то скажутся на ситуации вокруг России и российских спортсменов. В то же время, отметил эксперт, против нас идет тщательно спланированная кампания.

"Думаю, это (заявления Родченкова – ред.) не предвещает ни ухудшения, ни улучшения ситуации для нас, потому что, мне кажется, что МОК, когда будет 5 декабря рассматривать, допускать нас до Игр, в каком качестве, с каким флагом, конечно, эти заметки Родченкова не примет во внимание. Хотя надо отметить, что эти заметки нашего положения не улучшают. Идет тщательно спланированная кампания, и очень вовремя вылезает на свет то одно, то другое", – отметил эксперт.

По его мнению, Родченков сознательно пытается расширить круг людей, подозреваемых в употреблении допинга.

"Его (Родченкова – ред.) появление на страницах американской газеты в роли некоего мемуариста совершенно неслучайно. Последуют проверки, выводы. Наши спортсмены уже лишены 11 медалей в Сочи из 15, о которых говорил Родченков. Я уверен, что кампания будет продолжаться, и у меня нет сомнений, что есть еще какие-то домашние заготовки у людей более высокого ранга, нежели беглец Родченков. И к этому надо быть готовыми. И надо дать ответ, который бы заставил людей спорта задуматься, во что мы превратили Олимпийские игры. Они еще не начались, а вокруг них выступают люди, которых я бы окрестил одним словом – клоуны. Не Олимпиада, а какая-то настоящая клоунада. На манеж выбегают ряженые, объявляют, что ряженые совсем не они, а эти "проклятые русские". И это уже стало надоедать", – заключил Николай Долгополов.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте. Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления, однако комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что Родченков "говорил правду". По итогам работы комиссии Освальда Россия уже лишилась 11 медалей домашних Игр в Сочи.

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Популярные комментарииВсе комментарии
vprok-taki
Родченков, конечно тварь мерзкая, но, когда я слышу фамилию Мутко, как-то "мутковато" на душе становится.
16:22
29.11.2017
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