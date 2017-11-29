Политолог: с мостом в Крым Украина переборщила

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России, чтобы помешать возведению моста в Крым. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что таким образом Киев пытается скрыть собственные провалы.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение моста через Керченский пролив, сообщается на сайте ведомства.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", — подчеркнул Омелян.

Он отметил, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины, так как в портах Мариуполя и Бердянска снижается грузооборот и уменьшается наполнение зерновых терминалов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что при помощи подобных обвинений в адрес Москвы украинское правительство пытается скрыть свои собственные провалы.

"Думаю, что эта инициатива не будет иметь вообще никаких последствий. Мы понимаем, что Украина таким заявлением просто пытается скрыть свои экономические трудности. Мы понимаем, что украинское производство, торговля, социально-экономическое развитие упали. И за счет претензий к России Киев пытается скрыть этот развал. Между тем Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские корабли, кстати, уже проходили под мостом. И никакого негативного влияния собственно на их экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила", — сказал Антон Бредихин.

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