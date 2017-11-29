РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: оснований для пребывания военных США в Сирии вообще не остается

14:4829.11.2017
(обновлено: 14:50 29.11.2017)
0520
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРазрушенное здание в СирииРазрушенное здание в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что США продолжают оказывать военную поддержку сирийским курдам, несмотря на заявления о ее прекращении. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин объяснил, в чем причина такого поведения США.

США сохраняют свое присутствие в Сирии и продолжают оказывать военную поддержку курдам, несмотря на заявления о ее прекращении, заявил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.

Американские военнослужащие в Афганистане
© Flickr / U.S. Army / Staff Sgt. Jason Epperson
"Кушайте это, как хотите". Эксперт о данных США по контингенту за рубежом
"Присутствие США в Сирии не прекращается. Турки утверждают, что в стране сейчас находится 13 американских баз, некоторые из которых, по всей видимости, постоянные", – заявил он.

По словам Джиралди, сохранение присутствия в регионе позволит американцам "присутствовать на любых переговорах, которые состоятся, чтобы положить конец гражданской войне".  "Они будут стремиться найти другие способы, чтобы продолжать вооружать и финансировать курдов, не сводя с ума турок", – добавил он.

В пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сообщению Белого дома, американский лидер проинформировал собеседника о готовящихся корректировках в военной поддержке партнеров США в Сирии.

Американские военные в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Эксперт: США обосновались в Сирии надолго
Трамп заверил Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США в любом случае не собираются прекращать взаимодействие с сирийскими курдами.   

"Американцы совершенно не собираются уходить из Сирии, несмотря на то, что никаких легитимных оснований для этого у них нет. Они ссылаются на резолюцию СБ ООН 2249, которая призывает все страны бороться с ИГ* на территориях, которые занимает эта террористическая группировка. Но сейчас, когда эти территории в Сирии сужаются, как шагреневая кожа, получается, что оснований для пребывания там американских вооруженных сил вообще никаких не остается. Поэтому американцы пытаются сохранить свое присутствие, прежде всего на севере страны, который контролируется поддерживаемыми ими отрядами Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют курдские отряды самообороны", – сказал Владимир Фитин. 

Чтобы закрепиться на севере Сирии, считает он, американцы будут продолжать поставки оружия сирийским курдам. 

"К тому обещанию, которое Трамп дал Эрдогану – прекратить  поставки оружия сирийским курдам – доверия мало. Даже и представители Пентагона уже сказали, что, дескать, они будут иметь в виду постепенное сокращение поставок – но пока СДС продолжают бороться с ИГ*, они не могут прекратить сотрудничество с ними. Американцы будут делать все, чтобы остаться в Сирии и, таким образом, сохранить существенные рычаги воздействия на ситуацию. И чтобы не дать силам правительства (президента САР Башара) Асада установить контроль над подавляющей частью территории Сирии", – считает Владимир Фитин.   

* Террористическая организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

 

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена