Эксперт: оснований для пребывания военных США в Сирии вообще не остается

Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что США продолжают оказывать военную поддержку сирийским курдам, несмотря на заявления о ее прекращении. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин объяснил, в чем причина такого поведения США.

США сохраняют свое присутствие в Сирии и продолжают оказывать военную поддержку курдам, несмотря на заявления о ее прекращении, заявил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.

"Присутствие США в Сирии не прекращается. Турки утверждают, что в стране сейчас находится 13 американских баз, некоторые из которых, по всей видимости, постоянные", – заявил он.

По словам Джиралди, сохранение присутствия в регионе позволит американцам "присутствовать на любых переговорах, которые состоятся, чтобы положить конец гражданской войне". "Они будут стремиться найти другие способы, чтобы продолжать вооружать и финансировать курдов, не сводя с ума турок", – добавил он.

В пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По сообщению Белого дома, американский лидер проинформировал собеседника о готовящихся корректировках в военной поддержке партнеров США в Сирии.

Трамп заверил Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США в любом случае не собираются прекращать взаимодействие с сирийскими курдами.

"Американцы совершенно не собираются уходить из Сирии, несмотря на то, что никаких легитимных оснований для этого у них нет. Они ссылаются на резолюцию СБ ООН 2249, которая призывает все страны бороться с ИГ* на территориях, которые занимает эта террористическая группировка. Но сейчас, когда эти территории в Сирии сужаются, как шагреневая кожа, получается, что оснований для пребывания там американских вооруженных сил вообще никаких не остается. Поэтому американцы пытаются сохранить свое присутствие, прежде всего на севере страны, который контролируется поддерживаемыми ими отрядами Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют курдские отряды самообороны", – сказал Владимир Фитин.

Чтобы закрепиться на севере Сирии, считает он, американцы будут продолжать поставки оружия сирийским курдам.

"К тому обещанию, которое Трамп дал Эрдогану – прекратить поставки оружия сирийским курдам – доверия мало. Даже и представители Пентагона уже сказали, что, дескать, они будут иметь в виду постепенное сокращение поставок – но пока СДС продолжают бороться с ИГ*, они не могут прекратить сотрудничество с ними. Американцы будут делать все, чтобы остаться в Сирии и, таким образом, сохранить существенные рычаги воздействия на ситуацию. И чтобы не дать силам правительства (президента САР Башара) Асада установить контроль над подавляющей частью территории Сирии", – считает Владимир Фитин.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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