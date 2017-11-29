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"Расплата за политику". Крымский депутат о железной дороге в обход Украины

14:1629.11.2017
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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЖелезнодорожные пути сортировочной станцииЖелезнодорожные пути сортировочной станции
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Минтранс РФ сообщил, что железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца года. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил важность этой дороги в условиях агрессивной политики Киева в отношении России.

Железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца года, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

"Мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком", – сказал Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

Пассажиры у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на перроне Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: запуск пассажирских поездов в обход Украины снимает многие риски
По его словам, речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Строительные работы завершились в августе 2017-го. Стоимость проекта оценивалась в 56 млрд рублей. 

В сентябре по дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре – пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии. 

Железнодорожный участок Журавка - Миллерово в обход Украины
© Фото : Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Поезд ушел. А грузы из России пошли мимо Украины
Новая железная дорога длиной 137 километров полностью проходит по территории России – по Воронежской и Ростовской областям. До ее строительства составы, следовавшие на юг России, вынуждены были пересекать границу с Украиной.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара напомнил, что строительство новой дороги стало следствием агрессивной политики украинских властей по отношению к России. 

"Железная дорога в обход Украины в полной мере решит те транспортные потребности, которые есть у наших граждан и гостей нашей страны не только в вопросах пассажирских перевозок, но и грузоперевозок. При этом мы, конечно, понимаем, что это (строительство железной дороги в обход Украины – ред.) следствие той агрессивной политики, которую вело украинское государство в отношении нашей страны, и за что оно теперь поплатится экономическими потерями в размере многих десятков миллионов долларов. Мы знаем, что эти потери сегодня, учитывая ту ситуацию, которая сложилась, будут очень критичны для Украины", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, украинские власти создают все больше трудностей для собственных граждан.

"Киев все больше и больше своими действиями вводит собственную экономику, собственных жителей в еще более сложные экономические противоречия. Мы понимаем, что Киев выбрал для себя курс и продолжает ему следовать. Ситуация может измениться, только если собственные (украинские – ред.) граждане, уставшие от сложностей, которые создает для них Киев, будут требовать каких-то перемен в своей стране. И мы уже сейчас слышим критику оппозиционных украинских политиков относительно того, что Киев допустил ситуацию, что Россия закрывает грузоперевозки через территорию транзитера", – сказал крымский депутат.

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