"Вопрос особого положения". Эксперт о закупке Польшей американских ракет

США одобрили продажу Польше вооружений на $500 млн. Военный эксперт Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поляки, находясь в не слишком блестящем финансовом положении, вынуждены пойти на эту сделку.

США одобрили продажу Польше ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем на сумму 500 млн долларов, сообщил во вторник Пентагон.

"Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 млн долларов. Управление военного сотрудничества министерства обороны США передало все необходимые документы в конгресс", – говорится в сообщении.

Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik отметил, что Польше сегодня ничего не угрожает, поэтому покупка оружия у США имеет не только военный подтекст.

"И поляки это (что им ничего не угрожает – ред.) знают. По крайней мере, знает разведка, знают руководители Генерального штаба. Но поляки очень зависимы сегодня от американцев. Прежде всего, тем, что американцы через Польшу уже начали поставлять свой сланцевый газ в Европу. Поэтому здесь вот такая сделка: американцам необходимо присутствие у российских границ, и они заставляют европейские страны НАТО раскошеливаться в плане закупки дополнительных вооружений, на развертывание дополнительных военных структур. И поляки, которые, к слову, в плане финансов находятся не в слишком блестящем положении, идут на такие расходы. Чтобы оказывать военное давление на Россию. И будут, скорее всего, мотивировать это "российской угрозой" и событиями на Украине. В целом же это вопрос особого положения Польши в проамериканской зоне Европы, в которой Польша – главный союзник США, а точнее сателлит США", – сказал Леонид Ивашов.

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