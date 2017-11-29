"Вопрос особого положения". Эксперт о закупке Польшей американских ракет

США одобрили продажу Польше ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем на сумму 500 млн долларов, сообщил во вторник Пентагон.
Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.
Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов в эфире радио Sputnik отметил, что Польше сегодня ничего не угрожает, поэтому покупка оружия у США имеет не только военный подтекст.
"И поляки это (что им ничего не угрожает – ред.) знают. По крайней мере, знает разведка, знают руководители Генерального штаба. Но поляки очень зависимы сегодня от американцев. Прежде всего, тем, что американцы через Польшу уже начали поставлять свой сланцевый газ в Европу. Поэтому здесь вот такая сделка: американцам необходимо присутствие у российских границ, и они заставляют европейские страны НАТО раскошеливаться в плане закупки дополнительных вооружений, на развертывание дополнительных военных структур. И поляки, которые, к слову, в плане финансов находятся не в слишком блестящем положении, идут на такие расходы. Чтобы оказывать военное давление на Россию. И будут, скорее всего, мотивировать это "российской угрозой" и событиями на Украине. В целом же это вопрос особого положения Польши в проамериканской зоне Европы, в которой Польша – главный союзник США, а точнее сателлит США", – сказал Леонид Ивашов.
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