Мнение: меры по поддержке рождаемости помогут РФ преодолеть "наследие 90-х"

Президент РФ Владимир Путин рассказал о предстоящем введении ежемесячных выплат на рождение первого ребенка. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил надежду, что озвученные меры помогут России избежать очередной "демографической ямы".

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин фотографируется с победителями всероссийского конкурса "Семья года". 28 ноября 2017

Президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, в частности, он упомянул ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка до полутора лет.

Российский лидер отметил, что ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка будет установлена в России с 2018 года. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте. В среднем в следующем году эта сумма составит 10 523 рубля. В последующие два года ожидается повышение суммы примерно на 300 рублей – 10 836 и 11 143 рублей соответственно. При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 млрд рублей.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что озвученные президентом страны меры крайне своевременны.

"Мера назрела: сейчас в детородный возраст вступает поколение, которое родилось в 90-е годы. Это очень маленькое по численности поколение, и если у этого поколения тоже будет рождаться мало детей, то мы получим еще более серьезную демографическую яму, чем та, из которой только недавно выбрались. И сейчас перед нами стоит задача простимулировать рождение первых детей у этого поколения. Смогут ли эти суммы стимулировать рождаемость? По крайней мере, они смогут облегчить те трудности, с которыми сталкиваются молодые семьи после рождения ребенка", – отметил Игорь Шатров.

Он высказал предположение, что в совокупности с уже принятыми мерами новые стимулы для повышения рождаемости помогут России избежать очередной "демографической ямы".

"Я думаю, что мера должна подействовать, как и предыдущие меры, которые смогли в целом выправить демографическую ситуацию. Новые меры способствуют продолжению той же тенденции, и они позволят России выйти из этого ожидаемого кризиса рождаемости, доставшегося нам в "наследство" от 90-х годов", – считает Игорь Шатров.

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