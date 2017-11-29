Эксперт о реакции США на закон РФ о СМИ-иноагентах: американцы так наивны?

Госдеп осудил включение СМИ в российский закон об иноагентах. Упреки США в этой ситуации должны адресовать самим себе, – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Шаповалов.

Госдеп США назвал новый российский закон о статусе иностранного агента для СМИ угрозой свободе прессы и нарушением прав человека в России, призвав не применять его для ограничения работы медиаинститутов.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно его тексту, иноагентами могут быть признаны медиа, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Это вынужденная ответная мера на притеснение российских медиаресурсов в США, в частности, на признание RT America иностранным агентом.

"Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами и осуществлять контроль, и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.

Упреки в ограничении свободы слова США должны адресовать прежде всего самим себе, – такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Это даже не политика двойных стандартов, а просто банальная информационная война со стороны США в отношении России. В этой войне все средства хороши, но не знаю, на что идет расчет, на каких очень наивных слушателей и зрителей этого процесса. По всей вероятности, всех жителей США и других стран мира держат за совершенно наивных людей (не буду употреблять других терминов). Американцы должны, прежде всего, сами себя спросить, почему они нарушают свободу слова. И в данной ситуации нужно обратить внимание на тот факт, что РФ только отвечает", – отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, российские СМИ пострадают от американского закона об иноагентах больше, чем американские СМИ от аналогичного закона, принятого в России.

"Действия США носят заведомо враждебный характер в отношении России, и мы на это отвечаем зеркально. Но на самом деле это не совсем симметричный ответ, потому что RT существенно более влиятельная в Америке структура, чем американские СМИ в России. Думаю, очевидно, почему: для американцев RT – единственный канал получения альтернативной информации, в которой они заинтересованы. В России в этом смысле гораздо больше разнообразия. К тому же, американские СМИ не слишком объективны и для россиян не очень интересны", – сказал Владимир Шаповалов.

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