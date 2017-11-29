Эксперт о запуске "Метеора-М": полной информации пока нет

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с запуском спутника "Метеор-М".

Вертолеты в среду утром приступили к поискам отделившихся частей ракеты "Союз-2.1б", упавших в двух районах Якутии, сообщил РИА Новости представитель Минприроды региона.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Отделившиеся части ракеты упали в двух районах Амурской области и двух в Якутии.

"Роскосмос" ранее сообщил, что спутник "Метеор-М" №2-1, запущенный на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, не выведен на целевую орбиту. Как заявлял РИА Новости источник в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

Эксперты выдвигают различные версии произошедшего, однако полной картины пока нет. Почему – в эфире радио Sputnik объяснил заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Аварийная комиссия, которая сразу была создана, работает достаточно успешно. Но пока объявлять что-то нецелесообразно, поскольку дело еще не довели до конца. А поэтапно рассказывать смысла нет, потому что пока не видно целостной картины произошедшего. Телеметрия была нормальной – претензий к ракетоносителю, двигателям не будет. Дальше, когда начинается раскрытие и отделение спутника с разгонным блоком от третьей ступени – это минуты две, о которых еще полной информации нет", – отметил Владимир Попов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!