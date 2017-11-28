"Кушайте это, как хотите". Эксперт о данных США по контингенту за рубежом

Пентагон назвал число американских военных в Афганистане, Ираке и Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума, численность военного контингента США в регионе будет только увеличиваться.

Количество военного персонала США, по данным на 30 сентября, достигло в Афганистане 15,3 тысячи человек, в Ираке — 8,9 тысячи, в Сирии — 1,72 тысячи человек, следует из опубликованной инфографики Пентагона.

Контингент в Афганистане является самым многочисленным среди стран, где идут активные боевые действия. Это немного больше тех планов, которые ранее были объявлены правительством президента США Дональдом Трампом.

В конце 2016 года, при экс-президенте США Бараке Обаме, американский контингент в Афганистане составлял 8,4 тысячи военнослужащих. Представитель Пентагона заявил, что пока цифры не достигли такого уровня, чтобы говорить о существенных изменениях в планах ведомства по зарубежному контингенту.

Ранее командующий американской коалицией в Сирии заявил, что в стране находятся 4 тысячи солдат армии США. Однако затем генерал сообщил, что оговорился, и назвал цифру всего в 500 с небольшим человек.

Эксперт по Ближнему Востоку, журналист-международник Аббас Джума в эфире радио Sputnik высказал мнение, что численность американского контингента в регионе будет только увеличиваться.

"Министр обороны США уже заявил, что и после разгрома боевиков в Сирии американские войска оттуда никуда не уйдут, они якобы будут следить за тем, чтобы не произошло рецидива. Думаю, что их количество будет с каждым разом только увеличиваться. Собственно, как это происходит и в Афганистане, и в Ираке. Американские власти уже все объяснили, поставили своих налогоплательщиков перед фактом: мол, вы будете за все это платить. Когда в Пентагоне выложили новые цифры по количеству контингента, которые превышают старые в несколько раз, то снабдили пояснительным комментарием: мол, в этот раз учитывалась ротация и еще много чего, и намекнули, что эта цифра еще может увеличиться, потому что последний отчет не включает спец агентов, людей, которых нельзя раскрывать. Они это объяснили, а дальше – кушайте это, как хотите. И не думаю, что к ним от налогоплательщика, от избирателя будут какие-то претензии", — сказал Аббас Джума.

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