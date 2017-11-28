Эксперт о предложении Судана по военной базе: доверие к России растет

Судан заявил о готовности разместить российскую военную базу в Красном море. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что это наглядное доказательство роста авторитета России в странах, которые нуждаются в защите.

Судан готов разместить российскую военную базу на берегу Красного моря, поскольку это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей. Об этом РИА Новости заявил глава комитета обороны и безопасности парламента восточноафриканской страны Аль-Хади Хамид.

Он отметил, что будет разумно, если российские власти согласятся создать базу. По мнению Хамида, подобный вариант сотрудничества станет "великолепным".

Парламентарий также посетовал на большое количество нарушений морских границ Судана. "Суда входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы", – заявил он.

Хамид добавил, что Судан должен бороться с работорговлей и контрабандой в Красном море. В этой связи он указал на важность военного сотрудничества с Москвой и заметил, что создание базы не является "чем-то удивительным". Это требование времени, считает он.

Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию на прошлой неделе, заявил РИА Новости, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность размещения военной базы. Никакого соглашения по этому поводу не заключалось.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что этот пример наглядно показывает рост авторитета России в странах, которые нуждаются в защите от различных угроз.

"Конечно, Судан хотел бы, чтобы наличие российских баз гарантировало ему определенную безопасность. Надо это рассматривать как некое доверие к России, как к стране, которая уже проявила себя на Ближнем Востоке – показала, что она может бороться с терроризмом, причем бороться реально и эффективно. Это доверие к российскому лидеру, который действительно может защитить. В данном случае, как я понимаю, у Судана нет доверия к Соединенным Штатам Америки, раз они не обращаются к ним за помощью, поскольку понимают: придет "волк", который съест "овец". А реальной защиты от США не жди. Считаю, что это хороший пример, который показывает, что авторитет России растет в странах, которые реально нуждаются в защите от различных угроз", – сказал Александр Перенджиев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



