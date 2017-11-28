Эксперт о предложении Судана по военной базе: доверие к России растет

Судан готов разместить российскую военную базу на берегу Красного моря, поскольку это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей. Об этом РИА Новости заявил глава комитета обороны и безопасности парламента восточноафриканской страны Аль-Хади Хамид.
Он отметил, что будет разумно, если российские власти согласятся создать базу. По мнению Хамида, подобный вариант сотрудничества станет "великолепным".
Хамид добавил, что Судан должен бороться с работорговлей и контрабандой в Красном море. В этой связи он указал на важность военного сотрудничества с Москвой и заметил, что создание базы не является "чем-то удивительным". Это требование времени, считает он.
Президент Судана Омар аль-Башир, впервые посетивший Россию на прошлой неделе, заявил РИА Новости, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность размещения военной базы. Никакого соглашения по этому поводу не заключалось.
В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что этот пример наглядно показывает рост авторитета России в странах, которые нуждаются в защите от различных угроз.
"Конечно, Судан хотел бы, чтобы наличие российских баз гарантировало ему определенную безопасность. Надо это рассматривать как некое доверие к России, как к стране, которая уже проявила себя на Ближнем Востоке – показала, что она может бороться с терроризмом, причем бороться реально и эффективно. Это доверие к российскому лидеру, который действительно может защитить. В данном случае, как я понимаю, у Судана нет доверия к Соединенным Штатам Америки, раз они не обращаются к ним за помощью, поскольку понимают: придет "волк", который съест "овец". А реальной защиты от США не жди. Считаю, что это хороший пример, который показывает, что авторитет России растет в странах, которые реально нуждаются в защите от различных угроз", – сказал Александр Перенджиев.
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