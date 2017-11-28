Мнение: в НАТО задумались, против кого Турция будет использовать С-400

В МИД РФ ответили на заявления НАТО о поставках С-400 в Турцию. Эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik отметил, что покупка вооружений – это внутреннее дело Анкары, и НАТО не вправе ей что-либо запрещать.

Поставка Турции российских комплексов С-400 касается только Москвы и Анкары, заявил руководитель отдела НАТО департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кирилл Логвинов. Так он прокомментировал обеспокоенность альянса по поводу сделки.

"Если наших турецких коллег интересуют эти виды вооружений, если они готовы к переговорам, их интересуют поставки, мы здесь открыты для любой страны вне зависимости от членства в том или ином военно-политическом блоке", – сказал Логвинов журналистам на полях Берлинской конференции по безопасности. Мероприятие в столице Германии проходит 28-29 ноября.

Турция и Россия подписали контракт на поставки ракетных комплексов в середине сентября. Поставки могут начаться в 2019 году. Анкара уже внесла первый взнос.

Заключение договора раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противоракетной обороны альянса.

В Турции покупку С-400 объяснили тем, что республика не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран военного договора из-за отсутствия поддержки со стороны Вашингтона. При этом Анкара заверила, что сделка не угрожает альянсу.

В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik отметил, что сотрудничество в рамках НАТО не запрещает покупку оружия у третьих стран, поэтому руководство альянса не вправе выступать против сделки Анкары с Москвой.

"Что касается покупки Турцией С-400, НАТО в данном случае делает хорошую мину при плохой игре. Потому что практика военно-технического сотрудничества внутри НАТО никогда не предусматривала, что какой-либо из стран альянса запрещается покупать оружие у третьей стороны – у страны, которая не является членом НАТО. Да, существует проблема, заключающаяся в том, что альянс имеет коалиционные войска, и они должны быть оснащены по стандартам НАТО. Но если страна имеет силы, которые полностью не входят в контингент альянса, то вооружай их, чем хочешь – хоть берданками 19 века, хоть покупай оружие у марсиан. Это внутреннее дело каждой страны", – сказал Игорь Николайчук.

Он отметил, что Турция не нарушает правил НАТО.

"Что касается армейских частей, которые входят в натовскую коалицию и должны пользоваться одинаковым оружием, Турция совершенно от этого не отходит. Но она вправе покупать то, что ей могут предложить на рынке для внутреннего рынка. Она это и купила. И дело здесь, в большей степени, в том, что Турция у России купила стратегическую систему, то есть систему, которая должна закрывать воздушное и даже отчасти космическое пространство страны от некоего неназванного супостата. А так как в настоящее время существует реальная проблема взаимоотношений НАТО и в целом Запада с Турцией, альянс, видимо, задумался – против кого будет направлено это оружие, и путем несложных вычислений пришло к выводу, что уж точно не против России", – сказал эксперт.

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