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Член ОП Крыма: Киев все, что мог сделать плохого крымчанам, уже сделал

18:2228.11.2017
(обновлено: 18:24 28.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкНабережная имени Валентины Терешковой в ЕвпаторииНабережная имени Валентины Терешковой в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Киеву необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация в Крыму ухудшилась, заявил один из лидеров украинских националистов. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этим словам не стоит придавать значения.

Лидер националистической организации "Братство" (экстремистская организация, запрещенная в России) Дмитрий Корчинский в эфире телеканала "112 Украина"  признал, что благосостояние населения Крыма улучшилось после вхождения в состав России в 2014 году.

Отдыхающие в старом городе Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Им там слишком хорошо: националисты Украины призвали испортить Крыму жизнь
"Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им", – заявил Корчинский.

Он отметил, что многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.

"Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать", – считает Корчинский.

Горожане во время празднования Дня народного единства в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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"Важный фактор". Эксперт о словах лидера украинских националистов про Крым
При этом он выразил уверенность в том, что Украине необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация на полуострове ухудшилась. Это, по мнению Корчинского, должно стать уроком для "сепаратистов".

В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что словам Корчинского не стоит придавать значения.

"Крым стал жить лучше не только по финансовым, экономическим показателям, но и по ощущениям, поскольку он вернулся в родную гавань, как сказал наш президент. И для того, чтобы это понимать, нам не нужен Дмитрий Корчинский. Это первое. А во-вторых, Дмитрий Корчинский откровенно признал ту политику, которая велась в отношении Крыма в составе Украины два десятилетия: было некое финансирование, но по остаточному принципу. Того развития инфраструктуры, электроэнергетики, которое происходит сейчас, не было. Желание сделать Крыму плохо возникло у киевских властей с первых часов, когда стало понятно, что Крым уходит. Первое, что сделали в Киеве, это перекрыли подачу воды на полуостров, была и продовольственная блокада, и энергетическая. Транспортного сообщения между Украиной и Крымом нет. Сейчас мы наблюдаем за очередными высказываниями очередного украинского политика, который использует тему Крыма для своего пиара, не более того. Все, что могли сделать плохого, они уже сделали, а большего сделать не смогут, что бы они ни говорили", –  сказал Денис Батурин. 

Крым вновь вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией".

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