"Впихнуть в стандарты НАТО". Военный эксперт о новом украинском БТР

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране "сверхмощной военной машины", соответствующей стандартам НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков назвал подобное заявление рекламным ходом.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране нового БТР, соответствующего стандартам НАТО.

"Новый украинский БТР-4МВ1 – сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО", – говорится в сообщении украинского президента в Facebook.

Новый БТР разработан Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, которое входит в государственный концерн "Укроборонпром".

Сообщается, что БТР усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.

"Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях", – отметил Порошенко.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления – это не что иное, как рекламный ход.

"Если посмотреть на внешний вид презентованного Петром Порошенко нового БТР-4МВ1, то его основой является советская разработка БТР-60. Да, украинский БТР представлен в современной форме, демонстрировался даже его выставочный образец. Но все заявленные характеристики – это рекламный ход. Потому что БТР существует в единственном экземпляре. В боевых условиях он себя не проявлял. И то, что выдается как инновации, на самом деле таковым не является. Подобную технику Украина пыталась продавать в Юго-Восточную Азию. Но испытания, которые там проходили, показали, что у бронетранспортера очень много недостатков, поэтому поставки были отвергнуты, и "победный марш" этого бронетранспортера за рубежом не состоялся. Теперь для того, чтобы показать всему миру, что оборонка Украины существует, Петр Порошенко придумывает то новую БМП, то новый БТР, и все это выдает за инновации. Это очередное рекламное заявление, вслед за которым, может быть, создадут небольшую опытную партию. Но натовские вооруженные силы используют совершенно другую технику. И вряд ли Украине удастся впихнуть свой БТР в эти стандарты", – сказал Алексей Леонков.

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