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Политолог: у России позиция по КНДР более выгодная, чем у США

16:2228.11.2017
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карта Азиикарта Азии
Эксперты клуба "Валдай" представили три прогноза развития азиатского региона до 2037 года. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Россию в той или иной степени устраивают все эти варианты.

Эксперты международного клуба "Валдай" на конференции в Сеуле представили три прогноза развития азиатского региона до 2037 года.

10 ноября 2017. Президента США Дональд Трам ппринимает участие в традиционной церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Наиболее оптимистичный сценарий, предложенный экспертами в докладе "Взгляд в будущее: сценарии для Азии и России в Азии на ближайшие 20 лет", сулит региону процветание, обусловленное его большей экономической открытостью. Китай в этом сценарии усилит связи с Центральной Азией. Все это – на фоне урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Этому сценарию эксперты дали условное название "Процветание". 

Второй сценарий – "Прекрасная эпоха" – также предполагает развитие экономических связей, но при сохранении политических противоречий. При этом КНДР не откажется от ядерной программы, но и не будет идти на открытый конфликт.

Карта Корейского полуострова в зале обсерватории Южной Кореи. Февраль 2016
© AP Photo
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Самый мрачный сценарий – "Война королевств" – предполагает замедление экономической интеграции и переход к двусторонним торговым соглашениям. В политической области прогнозируется провал политики нераспространения. Будет наблюдаться ослабление демократических институтов на фоне растущего национализма и религиозного экстремизма.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik отметил, что авторы доклада выделили три основных сценария –  на самом деле вариантов развития ситуации больше. 

"Думаю, что три данных сценария – это все-таки синтетические варианты, понятно, что сценариев может быть и гораздо больше. Более того, сценарии в жизни всегда накладываются друг на друга. В данном случае, авторы, несомненно, выделили три основных сценария: наиболее жесткий, наиболее мягкий и наиболее мирный", – сказал Владимир Брутер. 

По его словам, ни один из представленных вариантов не несет для России особых рисков.

"Я считаю, что Россию в той или иной степени устраивают все сценарии развития событий, здесь нет ни одного фатального варианта. Фатальным является вариант резкого и неконтролируемого роста напряженности, чреватый балансированием на грани ядерного конфликта. Этот сценарий, который несет те или иные угрозы всем странам, авторы оставили за скобками. Что касается всех остальных вариантов, то Россия в рамках каждого из них существует вполне уверенно, никаких особых рисков, связанных с ситуацией на Корейском полуострове, для России нет", – считает Владимир Брутер.    

Для США, напротив, каждый из вариантов представляет набор определенных вызовов – главным образом из-за их военного присутствия на Корейском полуострове. 

"Это американская в целом проблема, поскольку США считают возможным для себя присутствовать военным образом на Корейском полуострове. Ни Россия, ни Китай военным образом там не присутствуют и поэтому напрямую в эту ситуацию не вовлечены. Это делает позицию России и Китая гораздо более выгодной и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе. Поэтому, на мой взгляд, для России ситуация на Корейском полуострове ни в одном из представленных вариантов не является особенно плохой, и уж точно не является фатальной", – полагает Владимир Брутер.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!    


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