Политолог: радикалы на Украине считают, что Запад ведет себя "некультурно"

Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главный адресат заявления украинского министра вовсе не Запад.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности для страны по Будапештскому меморандуму.

Он отметил, что этот договор "гарантирует Украине территориальную целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала".

Министр поблагодарил НАТО за программы поддержки и "за санкции", однако, по его словам, "западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину".

"Мы имеем право так остро ставить вопрос", – добавил Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что Будапештский меморандум не предполагает никаких обязательств со стороны Запада или России в отношении Украины.

"Это заявление Авакова, очевидно, адресовано все-таки не западным партнерам Украины. Потому что они в ответ на эти обвинения пожмут плечами. Дело в том, что Будапештский меморандум – это просто "напоминалка". В нем нет никаких норм, которые можно выполнять или нарушить их. Просто все подписавшиеся страны говорят, что помнят о суверенитете Украины, будут его поддерживать и т.п. Никаких обязательных для выполнения норм там нет. Поэтому говорить о том, что Запад что-то обещал и не выполнил, в данном случае нельзя. Так же как говорить о том, что Россия что-то обещала и не выполнила. Уж очень необязательный это документ. И почему украинское руководство пошло на подписание этого меморандума, сейчас, в общем-то, уже даже неинтересно", – сказал Василий Стоякин.

По его мнению, делая подобное заявление, Аваков пытался показать украинскому электорату, что "партия войны" готова продолжать жесткую линию не только в отношении России.

"Это послание, главным образом, к внутренней аудитории со стороны лидера "партии войны", который показывает, что "Народный фронт" (партия Верховной рады, в которой состоит Аваков – ред.) будет продолжать жесткую линию. Причем не только в отношении России, но и в отношении западных союзников, заставляя их выполнять то, что хочется украинской "партии войны" – (американских переносных противотанковых ракетных комплексов – ред.) Javelin подбросить, войну России объявить или еще что-то в таком духе. Скорее всего, это не будет иметь каких-то реальных политико-дипломатических результатов, но послание для избирателей это совершенно определенное. Тем более что значительная часть радикальных украинских избирателей действительно несколько разочарована поведением Запада, который Javelin не дает, войну России не объявляет, и вообще ведет себя некультурно по отношению к Украине, защищающей его от "российской агрессии"", – отметил политолог.

Будапештский меморандум – международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали документ 5 декабря 1994 года.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявлял, что Москва не нарушала Будапештский меморандум в ситуации с Крымом. Он подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства, и указал, что "ни одно государство в мире не может гарантировать территориальную целостность другого". Глава правительства также посоветовал внимательно читать документ.

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