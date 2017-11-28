РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: радикалы на Украине считают, что Запад ведет себя "некультурно"

15:4628.11.2017
(обновлено: 15:49 28.11.2017)
113151
© РИА Новости / СтрингерУчастники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017Участники акции в Киеве, посвященной годовщине начала событий на Майдане. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главный адресат заявления украинского министра вовсе не Запад.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности для страны по Будапештскому меморандуму.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: Порошенко втайне симпатизирует позиции Авакова по "Минску"

Он отметил, что этот договор "гарантирует Украине территориальную целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала". 

Министр поблагодарил НАТО за программы поддержки и "за санкции", однако, по его словам, "западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину".

"Мы имеем право так остро ставить вопрос", – добавил Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что Будапештский меморандум не предполагает никаких обязательств со стороны Запада или России в отношении Украины.

"Это заявление Авакова, очевидно, адресовано все-таки не западным партнерам Украины. Потому что они в ответ на эти обвинения пожмут плечами. Дело в том, что Будапештский меморандум – это просто "напоминалка". В нем нет никаких норм, которые можно выполнять или нарушить их. Просто все подписавшиеся страны говорят, что помнят о суверенитете Украины, будут его поддерживать и т.п. Никаких обязательных для выполнения норм там нет. Поэтому говорить о том, что Запад что-то обещал и не выполнил, в данном случае нельзя. Так же как говорить о том, что Россия что-то обещала и не выполнила. Уж очень необязательный это документ. И почему украинское руководство пошло на подписание этого меморандума, сейчас, в общем-то, уже даже неинтересно", – сказал Василий Стоякин.

По его мнению, делая подобное заявление, Аваков пытался показать украинскому электорату, что "партия войны" готова продолжать жесткую линию не только в отношении России.

"Это послание, главным образом, к внутренней аудитории со стороны лидера "партии войны", который показывает, что "Народный фронт" (партия Верховной рады, в которой состоит Аваков – ред.) будет продолжать жесткую линию. Причем не только в отношении России, но и в отношении западных союзников, заставляя их выполнять то, что хочется украинской "партии войны" – (американских переносных противотанковых ракетных комплексов – ред.) Javelin подбросить, войну России объявить или еще что-то в таком духе. Скорее всего, это не будет иметь каких-то реальных политико-дипломатических результатов, но послание для избирателей это совершенно определенное. Тем более что значительная часть радикальных украинских избирателей действительно несколько разочарована поведением Запада, который Javelin не дает, войну России не объявляет, и вообще ведет себя некультурно по отношению к Украине, защищающей его от "российской агрессии"", – отметил политолог.

Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Николай Азаров: партии на Украине – это "40 оттенков коричневого"

Будапештский меморандум – международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали документ 5 декабря 1994 года.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявлял, что Москва не нарушала Будапештский меморандум в ситуации с Крымом. Он подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства, и указал, что "ни одно государство в мире не может гарантировать территориальную целостность другого". Глава правительства также посоветовал внимательно читать документ.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Не знает презерватив что он одноразовый !!!
16:01
28.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена