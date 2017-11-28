Эксперт прокомментировал неудачный запуск "Метеора-М"

"Роскосмос" подтвердил потерю связи со спутником "Метеор-М". Эксперт Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik рассказал о том, что, по его мнению, могло стать причиной аварии на разгонном блоке "Фрегат".

Спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту, сообщает "Роскосмос".

Разгонный блок "Фрегат" и "Метеор-М" были выведены на заданную промежуточную высоту. Однако во время первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить контакт.

Специалисты анализируют информацию.

Ранее источник РИА Новости в космической отрасли предположил, что на "Фрегате" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением могла возникнуть нештатная ситуация. В таком случае головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

"Метеор-М" №2-1 – третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.

В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были также отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

В Кремле ожидают детальной информации о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный, пока не стоит спешить с выводами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и 18 малыми космическими аппаратами стартовала утром 28 ноября с космодрома Восточный. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" – это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo – те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего – эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся – об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", – сказал Натан Эйсмонт.

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