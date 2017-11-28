Эксперт прокомментировал неудачный запуск "Метеора-М"

Спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту, сообщает "Роскосмос".
Специалисты анализируют информацию.
Ранее источник РИА Новости в космической отрасли предположил, что на "Фрегате" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением могла возникнуть нештатная ситуация. В таком случае головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.
"Метеор-М" №2-1 – третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.
В Кремле ожидают детальной информации о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный, пока не стоит спешить с выводами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" и 18 малыми космическими аппаратами стартовала утром 28 ноября с космодрома Восточный. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
"С разгонным блоком "Фрегат" аварии настолько редки, что подобное трудно припомнить. "Фрегат" – это исключительно надежная четвертая ступень, было уже больше пятнадцати пусков, он запускает европейские спутники Galileo – те, что в составе европейской навигационной системы. Поэтому крайне удивительно, что "Фрегат", похоже, не сработал. По-видимому, по каким-то причинам не включился двигатель. Скорее всего – эта причина. Неприятно, что это случилось при запуске с Восточного. Может ли полигон как-то повлиять? Возможно, но очень опосредованно. Кто где ошибся – об этом сейчас можно только гадать. Вопрос еще в том, осталось что-то на орбите или нет. Пока нет подтверждения, было ли первое включение "Фрегата". Поэтому надо подождать подробностей", – сказал Натан Эйсмонт.
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