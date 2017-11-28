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Мнение: Порошенко втайне симпатизирует позиции Авакова по "Минску"

14:0328.11.2017
(обновлено: 14:12 28.11.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в КиевеМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Минские соглашения "мертвы", заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что это мнение созвучно настроениям украинских элит, и на это должны обратить внимание европейские партнеры Киева.

Минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Могут ли Минские соглашения быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и разрешения конфликта? По моему глубокому убеждению, нет", – сказал Аваков, добавив, что Минские соглашения на сегодня "мертвы".

Глава МВД считает, что возникла необходимость подписания новых соглашений.

"Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие", – подчеркнул Аваков.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
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По его словам, новые соглашения должны предполагать полный контроль над украинско-российской границей совместно с миротворцами ООН, введение украинских органов юстиции в Донбасс и проведение там выборов, а также амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений, в частности, убийств.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что Аваков высказал свое частное мнение, но оно созвучно настроениям украинских элит, и на это следует обратить внимание европейским и американским партнерам Киева.

"Это частная позиция господина Авакова, однако она отражает определенные настроения в украинской элите. Думаю, что и господин (президент Украины Петр) Порошенко втайне симпатизирует этим настроениям. Украина считает, что Минские соглашения ей невыгодны, и на протяжении всей истории мирного урегулирования в Донбассе Киев давал сигналы о том, что он хочет переписать соглашения. Аваков, высказывая такую точку зрения, дает сигнал украинским радикальным силам и политическим партиям. Думаю, что Аваков готовится к парламентской и президентской кампаниям, он показывает, что готов сближаться с теми силами, которые не поддерживают Минские соглашения, готов быть одним из рупоров этих сил в украинской политике. Безусловно, это определенный знак и для России. Думаю, что надо очень жестко отвечать на такие комментарии. Аваков является официальным представителем украинской власти, министром, который контролирует часть силового блока, и надо обращать внимание европейских партнеров, американского руководства на то, что часть украинской элиты не готова к выполнению Минских соглашений. Из этого тоже нужно сделать выводы", –  сказал Олег Игнатов.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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