Мнение: Порошенко втайне симпатизирует позиции Авакова по "Минску"

Минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".
Глава МВД считает, что возникла необходимость подписания новых соглашений.
"Я думаю, что должны быть следующие соглашения. Почему "минские"? Должны быть "венские", "парижские" или любые другие", – подчеркнул Аваков.
Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что Аваков высказал свое частное мнение, но оно созвучно настроениям украинских элит, и на это следует обратить внимание европейским и американским партнерам Киева.
"Это частная позиция господина Авакова, однако она отражает определенные настроения в украинской элите. Думаю, что и господин (президент Украины Петр) Порошенко втайне симпатизирует этим настроениям. Украина считает, что Минские соглашения ей невыгодны, и на протяжении всей истории мирного урегулирования в Донбассе Киев давал сигналы о том, что он хочет переписать соглашения. Аваков, высказывая такую точку зрения, дает сигнал украинским радикальным силам и политическим партиям. Думаю, что Аваков готовится к парламентской и президентской кампаниям, он показывает, что готов сближаться с теми силами, которые не поддерживают Минские соглашения, готов быть одним из рупоров этих сил в украинской политике. Безусловно, это определенный знак и для России. Думаю, что надо очень жестко отвечать на такие комментарии. Аваков является официальным представителем украинской власти, министром, который контролирует часть силового блока, и надо обращать внимание европейских партнеров, американского руководства на то, что часть украинской элиты не готова к выполнению Минских соглашений. Из этого тоже нужно сделать выводы", – сказал Олег Игнатов.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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