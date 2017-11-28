"Важный фактор". Эксперт о словах лидера украинских националистов про Крым

"Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им", – заявил Корчинский.
Он отметил, что многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.
"Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать", – считает Корчинский.
В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление лидера националистической организации отражает отношение нынешней Украины к крымчанам.
"Подобное заявление Корчинского, конечно, имеет отношение к реальности. Тот факт, что крымчане, ставшие три года назад гражданами России, улучшили свое благосостояние, не может не признавать даже лидер украинских националистов. Но то, что он призывает ухудшить положение крымчан – я так понимаю, он об этом мечтает в случае какого-то фантастического возвращения Крыма в состав Украины – это важный фактор, который надо рассказывать крымчанам, чтобы они знали, как к ним относятся на Украине. И в этом смысле Корчинский довольно честен", – сказал Олег Бондаренко.
Крым вновь вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией".
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