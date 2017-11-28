"Важный фактор". Эксперт о словах лидера украинских националистов про Крым

Один из лидеров украинских националистов признал, что в Крыму живут лучше, и призвал преподать крымчанам "урок". Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что это заявление отражает истинное отношение нынешней Украины к крымчанам.

Лидер националистической организации "Братство" (экстремистская организация, запрещенная в России) Дмитрий Корчинский в эфире телеканала " 112 Украина " признал, что благосостояние населения Крыма улучшилось после вхождения в состав России в 2014 году.

"Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине, потому что Москва все-таки подбрасывает денег им", – заявил Корчинский.

Он отметил, что многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.

"Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме. Много украинских ватников ездят отдыхать в Крым, поддерживая экономику оккупированных территорий. Эти люди не преследуются. Нужно над этим работать", – считает Корчинский.

При этом он выразил уверенность в том, что Украине необходимо прилагать усилия для того, чтобы ситуация на полуострове ухудшилась. Это, по мнению Корчинского, должно стать уроком для "сепаратистов".

В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Корчинского по обвинению в призывах к развязыванию войны и террористической деятельности.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление лидера националистической организации отражает отношение нынешней Украины к крымчанам.

"Подобное заявление Корчинского, конечно, имеет отношение к реальности. Тот факт, что крымчане, ставшие три года назад гражданами России, улучшили свое благосостояние, не может не признавать даже лидер украинских националистов. Но то, что он призывает ухудшить положение крымчан – я так понимаю, он об этом мечтает в случае какого-то фантастического возвращения Крыма в состав Украины – это важный фактор, который надо рассказывать крымчанам, чтобы они знали, как к ним относятся на Украине. И в этом смысле Корчинский довольно честен", – сказал Олег Бондаренко.

Крым вновь вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией".

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