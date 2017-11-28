Военный политолог: на женевских переговорах по Сирии не все будет просто

Во время переговоров по Сирии в отделении ООН в Женеве

Во время переговоров по Сирии в отделении ООН в Женеве

В Женеве начинается восьмой раунд межсирийских переговоров. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что женевская площадка должна закрепить уже сделанные шаги на пути урегулирования конфликта в Сирии.

Восьмой раунд межсирийских переговоров начинается в Женеве. Как ожидается, он продлится до 1 декабря и может стать местом официального признания новой делегации объединенной оппозиции Сирии, сформированной в ходе встречи в Эр-Рияде.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии представители различных оппозиционных структур смогли сформировать единую делегацию, которая примет участие в переговорах в Женеве. Одним из главных итогов их восьмого раунда, как предполагается, станет официальное признание объединенной оппозиционной делегации как единого переговорщика со стороны противников Дамаска.

Вторым прорывом раунда может стать формирование конституционной комиссии. О планах начать дискуссии о новой конституции ранее сообщил заместитель спецпосланника ООН Рамзи Элельдин Рамзи. В субботу он обсудил в Дамаске с замглавы МИД Сирии Фейсалом Мекдадом и постпредом САР при ООН Башаром Джаафари подготовку нового раунда переговоров в Женеве.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что восьмой раунд женевских переговоров по Сирии проходит в новых условиях.

"Начинающаяся в Женеве встреча проходит в совсем другой конфигурации условий. Освобождено от террористов 98% территории Сирии. В Сочи прошла встреча руководителей России, Ирана и Турции, на которой были определены основные направления помощи Сирии в прекращении вооруженного конфликта и налаживании мирной жизни. Состоялся телефонный разговор (президентов России и США) Путина и Трампа, в ходе которого обсуждался сирийский вопрос. Все это свидетельствует о динамичном развитии обстановки вокруг сирийского вопроса. И женевская площадка должна закрепить уже сделанные шаги на пути урегулирования конфликта и прекращения гражданской войны в Сирии", – сказал Андрей Кошкин.

В то же время, по его мнению, восьмой раунд переговоров будет непростым.

"В Эр-Рияде сформировали единую делегацию оппозицию для переговоров с Дамаском. Но в то же время в Эр-Рияде был поставлен и вопрос об уходе в течение переходного периода (президента САР) Башара Асада. Так что на переговорах явно не все будет так просто. Но при этом все же есть основания надеяться на серьезное продвижение вперед", – считает Андрей Кошкин.

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