Военный историк прокомментировал планы Киева по возрождению флота

На Украине решили возобновить строительство военных кораблей, пишут украинские СМИ. Военный историк Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik выразил мнение, что хотя у страны и сохранился некоторый потенциал, перспективы украинского флота достаточны туманны.

На Украине возобновят финансирование строительства военных кораблей типа "Корвет", пишут украинские СМИ со ссылкой на постановление кабмина от 22 ноября "О внесении изменений в Государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса "Корвет" проекта 58250". Согласно документу, будут построены четыре корабля типа "Владимир Великий".

На программу планируется потратить 32 млрд гривен (около 1,2 млрд долларов). На первый корвет в 2018 году, как пишут СМИ, потратят более 1,4 млрд гривен (примерно 52 млн долларов), ВМС должны получить его в 2022 году. Второй корабль серии планируется заложить в 2018 году и передать флоту в 2024-м. До 2028 года должны быть построены еще два судна. Также предусматривается закупка корабельного боезапаса, в том числе противокорабельных ракет на сумму в 3,5 млрд гривен (порядка 130 млн долларов).

По сообщению украинских СМИ, благодаря обводам корпуса данные корабли будут практически незаметными для современных радаров. По данным СМИ, корабли также будут оснащены новейшей украинской РЛС, современным комплексом связи и гидроакустической системой.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что украинский флот сегодня находится в непростом положении, хотя некоторый потенциал пока и сохраняется.

"На сегодняшний день Военно-морские силы Украины находятся в состоянии абсолютной разрухи. И беда состоит в том, что, во-первых, в украинском флоте нет однородного состава, то есть практически невозможно планировать какие-то военные операции. А во-вторых – используются корабли, срок службы которых давно вышел, и которые в нормальной стране уже давно бы пошли на списание. С другой стороны, судоверфи, например, в Николаеве – достаточно мощные, и еще с советских времен они использовались для строительства кораблей самых разных классов. И на Украине пока еще есть персонал, который может внести свой вклад в строительство кораблей, и есть технологии и опыт. Технологии, конечно, устарели, но при достаточном вливании и получении новых технологий от Запада, в принципе, у них может что-то получиться", – сказал Сергей Ченнык.

По его мнению, заявленная на программу строительства кораблей сумма – неподъемна для Украины.

"Для Украины сумма в миллиард долларов, если это будет финансироваться только внутри государства, пожалуй, неподъемная. Если они вольют такие деньги в судостроение, то другие отрасли "сядут на мель". Правда, сейчас идет активное строительство катеров, которые в принципе могут выполнять задачи по прикрытию побережья, но это задача очень частная, это флот, который в современной войне большой роли сыграть не сможет. Поэтому, я думаю, на ближайшие годы у украинского флота перспектив нет", – считает Сергей Ченнык.

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