Военный историк прокомментировал планы Киева по возрождению флота

На программу планируется потратить 32 млрд гривен (около 1,2 млрд долларов). На первый корвет в 2018 году, как пишут СМИ, потратят более 1,4 млрд гривен (примерно 52 млн долларов), ВМС должны получить его в 2022 году. Второй корабль серии планируется заложить в 2018 году и передать флоту в 2024-м. До 2028 года должны быть построены еще два судна. Также предусматривается закупка корабельного боезапаса, в том числе противокорабельных ракет на сумму в 3,5 млрд гривен (порядка 130 млн долларов).
Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что украинский флот сегодня находится в непростом положении, хотя некоторый потенциал пока и сохраняется.
"На сегодняшний день Военно-морские силы Украины находятся в состоянии абсолютной разрухи. И беда состоит в том, что, во-первых, в украинском флоте нет однородного состава, то есть практически невозможно планировать какие-то военные операции. А во-вторых – используются корабли, срок службы которых давно вышел, и которые в нормальной стране уже давно бы пошли на списание. С другой стороны, судоверфи, например, в Николаеве – достаточно мощные, и еще с советских времен они использовались для строительства кораблей самых разных классов. И на Украине пока еще есть персонал, который может внести свой вклад в строительство кораблей, и есть технологии и опыт. Технологии, конечно, устарели, но при достаточном вливании и получении новых технологий от Запада, в принципе, у них может что-то получиться", – сказал Сергей Ченнык.
По его мнению, заявленная на программу строительства кораблей сумма – неподъемна для Украины.
"Для Украины сумма в миллиард долларов, если это будет финансироваться только внутри государства, пожалуй, неподъемная. Если они вольют такие деньги в судостроение, то другие отрасли "сядут на мель". Правда, сейчас идет активное строительство катеров, которые в принципе могут выполнять задачи по прикрытию побережья, но это задача очень частная, это флот, который в современной войне большой роли сыграть не сможет. Поэтому, я думаю, на ближайшие годы у украинского флота перспектив нет", – считает Сергей Ченнык.
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