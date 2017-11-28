"Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет", – написал Пушков в Twitter.
Ранее Волкер заявил в интервью изданию Politico, что по итогам последней встречи с Сурковым переговоры "вернулись к их исходному предложению". При этом спецпосланник допустил, что это связано не с Украиной, а состоянием российско-американских отношений или отсутствием переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в большей степени налаживанию ситуации мешает сам Курт Волкер.
"Совершенно понятно, что господин Волкер назначен на свой пост для того, чтобы "продавливать" Москву в интересах Киева. И он не скрывает этого своего намерения. Ожидать от него чего-то другого было бы глупо. И в этой связи, думаю, шагом назад в отношениях между Украиной и Россией, Россией и США как раз стало назначение самого Курта Волкера на пост спецпосланника. И в этой связи можно констатировать, что господин Волкер и его деятельность по подрыву Минских соглашений носят подчеркнуто демонстративный характер. И ждать от него позитивных сдвигов не стоит. Он не посланник мира, он посланник войны. И от этого необходимо отталкиваться", – сказал Алексей Мухин.
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