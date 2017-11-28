Политолог: "шаг назад" — назначение Волкера, а не его встреча с Сурковым

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер назвал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым "шагом назад". Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил, что Волкер – не посланник мира, и от этого следует отталкиваться.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпосланника Госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что его последняя встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад".

"Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет", – написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил в интервью изданию Politico, что по итогам последней встречи с Сурковым переговоры "вернулись к их исходному предложению". При этом спецпосланник допустил, что это связано не с Украиной, а состоянием российско-американских отношений или отсутствием переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде третьи переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Первая встреча состоялась в августе в Минске, вторая – в октябре в Белграде.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в большей степени налаживанию ситуации мешает сам Курт Волкер.

"Совершенно понятно, что господин Волкер назначен на свой пост для того, чтобы "продавливать" Москву в интересах Киева. И он не скрывает этого своего намерения. Ожидать от него чего-то другого было бы глупо. И в этой связи, думаю, шагом назад в отношениях между Украиной и Россией, Россией и США как раз стало назначение самого Курта Волкера на пост спецпосланника. И в этой связи можно констатировать, что господин Волкер и его деятельность по подрыву Минских соглашений носят подчеркнуто демонстративный характер. И ждать от него позитивных сдвигов не стоит. Он не посланник мира, он посланник войны. И от этого необходимо отталкиваться", – сказал Алексей Мухин.

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