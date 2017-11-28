Эксперт: эсминец в Черном море ухудшает и так плохие отношения РФ и США

Вошедший в Черное море американский эсминец James E. Williams направляется в Одессу. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем опасность действий американских ВМС.

Американский эсминец USS James E. Williams вошел в Черное море и направляется в порт Одессы, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителя ВМС.

На сайте отмечается, что в выходные эсминец типа "Арли Берк" проходил через пролив Босфор.

USS James E. Williams вышел из порта базирования в Норфолке в штате Виргиния 23 мая. Ожидается, что эсминец вернется в порт базирования к Рождеству.

Ранее о появлении в Черном море американского эсминца сообщили турецкие споттеры, которые публикуют данные о движении военных кораблей через Босфор.

Эскадренные миноносцы типа "Арли Берк", к которому относится James E. Williams, имеют на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, опасность действий американских ВМС.

"Американские эсминцы определенного функционального предназначения не первый раз заходят в Черное и Балтийское моря, находятся в Баренцевом море. Это многофункциональные боевые корабли, которые имеют на борту не только оборонительное вооружение в виде ракет-перехватчиков системы противоракетной обороны "Иджис", но и наступательное вооружение в виде крылатых ракет морского базирования "Томагавк". С учетом того, что противоракетные средства в оперативном и стратегическом плане связаны в режиме реального времени с ядерным оружием и силами общего назначения, эти акции являются крайне недружественными и опасными. Это нагнетает обстановку и ухудшает и без того плохие отношения между Москвой и Вашингтоном, которые стали таковыми по вине и по инициативе США", – сказал Владимир Козин.

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