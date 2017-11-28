Эксперт: эксплуатация в рабочем режиме космодрома Восточный началась

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный с двумя российскими космическими аппаратами и 17 иностранными наноспутниками. О значении этого старта в эфире радио Sputnik рассказал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками.

Спутник "Метеор-М" предназначен для сбора информации, которая используется для прогноза погоды. Данные "Метеора" помогут определять температуру на поверхности морей и распределение влажности в атмосфере.

На орбиту также отправились 18 спутников попутной нагрузки, включая "Бауманец-2". Его разработали студенты МГТУ имени Баумана.

Под головным обтекателем ракеты находятся аппарат LEO Vantage, норвежский спутник мониторинга морей AISSat-3, наблюдатель за космическим мусором IDEA и спутник для исследования магнитосферы Земли SEAM. Кроме того, на орбиты выведут десять аппаратов слежения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат D-StarOne.

Первый запуск с космодрома состоялся в апреле прошлого года. Тогда ракета "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д.

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в эфире радио Sputnik рассказал о значении сегодняшнего запуска.

"Речь идет о пополнении нашей группировки метеорологических космических аппаратов. "Метеор-М" – это спутник, который разрабатывается в корпорации ВНИИЭМ, он на данный момент – самый совершенный из наших метеорологических аппаратов. Но главное – это то, что началась эксплуатация в рабочем режиме космодрома Восточный. Если первый пуск все-таки носил больше проверочный характер, то теперь началась плановая эксплуатация космодрома как одной из российских стартовых площадок", – сказал Александр Железняков.