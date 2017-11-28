Мнение об антидопинговом скандале: комиссия МОК "работает принтером"

Комиссия МОК аннулировала результаты еще пятерых российских спортсменов на Играх-2014. Такое решение вызывает вопросы, отметил в эфире радио Sputnik спортивный журналист Алексей Осин.

Заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда – это просто срежиссированный спектакль, заявил агентству "Р-Спорт" президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

МОК в понедельник сообщил, что биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также скелетонист Сергей Чудинов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы. Все пятеро спортсменов были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

"По истечении рассмотрения ряда заседаний, которые проводит комиссия Освальда, сегодня понятно, что это просто срежиссированный спектакль. Режиссеру, то есть Освальду, поставили задачу, он выполняет свою роль. Возражения со стороны защиты не принимаются вообще – он не берет их во внимание, и каждое заседание начинает с обвинительной фабулы, суть которой в том, что в России страшная катастрофа", – сказал Кравцов.

Комиссия Освальда была создана после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена обвинила Россию в допинг-нарушениях. Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы МОК отобрал у России 11 медалей Игр.

Cейчас комиссия утверждает, что сосуды с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи можно было вскрыть таким образом, чтобы на них не осталось царапин.

Спортивный журналист Алексей Осин в эфире радио Sputnik отметил однообразность решений, которые принимает комиссия в отношении разных случаев.

"Решения абсолютно одинаковые, написанные, как под копирку. То есть комиссия "работает принтером". И непонятно, зачем тогда заслушивают спортсменов, мучают их часами, если все решения, судя по всему, заготовлены заранее. То есть у кого-то есть царапины на пробирках, у кого-то превышен уровень соли, у кого-то нет ничего – а степень вины у всех одинаковая. Это вызывает вопросы", – отметил Алексей Осин.

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