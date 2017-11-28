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Политолог о заявлениях Волкера: Украина для США — ненадежный партнер

09:0828.11.2017
(обновлено: 10:35 28.11.2017)
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подробно рассказал о позиции Белого дома относительно украинского кризиса. Его заявления в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Вячеслав Смирнов.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Киев вернул обратно "свою территорию", заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
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По словам Волкера, для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в переговорах необходимо продвигаться дальше. При этом США хотели бы видеть "больше конструктива" и прогресса по украинскому вопросу.

По словам дипломата, Дональд Трамп надеется достичь мира. "Он хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свою территорию", — заявил Волкер.

Коснувшись вопроса о поставках Вашингтоном летального оружия на Украину, Волкер заявил, что Белый дом еще не принял решения. При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что вооружение спровоцирует обострение, не являются весомыми. "Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно когда они активно пытаются защитить свою территорию", — сказал он.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на самом деле не только в Москве, но и в Вашингтоне видят опасность снабжения Украины летальным оружем. 

"Москва правильно опасается этих поставок. Но и Вашингтон опасается, иначе давно бы уже поставил. Опасается того, что оружие может оказаться не в зоне АТО, а на черном рынке, и американцы встретятся с ним где-нибудь в Сирии, Судане. Именно поэтому происходят задержки — Украина в этом смысле ненадежный партнер", — отметил Вячеслав Смирнов.

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Комментарии
13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pa-lo1
Ага. Потом отдать Курилы японцам. Калининград немцам. Карелию финнам и тогда, мы американцы, великодушно соизволим России с нами дружить. Так что ли "исключительные"? С такими друзьями и врагов не надо, шли бы лесом.
10:06
28.11.2017
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Пися Камушкин
А я хочу чтоб америка техас мексике вернула
09:27
28.11.2017
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