"Военная авиация просто так не летает": мнение о перехвате самолета ВМС США

Российский Су-30 над Черным морем осуществил перехват самолета ВМС США, заявили в Пентагоне. Ситуацию с перехватами самолетов НАТО у границ России в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Владимир Козин.

Российский истребитель Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем в субботу, сообщил во вторник CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Мишель Балданза.

"Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны", – сказала она телеканалу, назвав такие действия "небезопасными".

Российская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Boeing P-8 Poseidon – состоящий на вооружении ВМС США патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.

ВКС России регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО у границ России. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам.

Комментируя случаи перехватов, генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что они, как правило, выполняются профессионально и безопасно и являются обычной практикой.

Профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что США в последние годы ведут активную разведывательную деятельность у границ России.

"По данным наших компетентных военных органов, разведывательная деятельность США около наших рубежей увеличилась в последние годы в 10 раз. Никаких опасных перехватов не было и не будет: летчики – люди ответственные, они понимают, что любой опасный перехват может закончиться плачевно для обеих сторон. Поэтому вместо того, чтобы поднимать этот шум, американские военные должны просто отказаться от провокационных полетов около нашей территории. Такие разведывательные самолеты могут интерпретироваться нашими военными как возможное приготовление к военным действиям. Потому что военная авиация просто так не летает. Это не гражданский беспилотник, который следит за дорожным движением или состоянием урожая. Раньше таких безобразий со стороны США не было, не было и перехватов. Так что нечего американцам пенять на свое неудачное лицо, коли оно не удалось", – сказал Владимир Козин.