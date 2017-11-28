Мнение: новый глава ВВО учтет опыт сирийской кампании

Экс-командующий российской группировкой в Сирии возглавил ВВО. Свое мнение о том, что это значит для российских вооруженных сил в целом, в эфире радио Sputnik высказал политолог Станислав Тарасов.

Экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев возглавил Восточный военный округ, во вторник замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков вручил ему штандарт.

Журавлев назначен главкомом ВВО указом главы государства от 22 ноября, сообщил Булгаков. Он отметил, что генерал зарекомендовал себя как опытный и умелый руководитель и организатор, он побывал на всех командно-штабных должностях, начиная с комбата и заканчивая замначальника Генштаба ВС.

По словам Булгакова, Журавлев смог добиться успеха на всех вверенных ему участках, а хорошие знания, нестандартное мышление и владение современными методами командования войсками позволили ему добиться значительного успеха в борьбе с террористами в САР и передать боевой опыт командованию сирийской армии.

Генерал-полковник Александр Александрович Журавлев – уроженец Тюменской области, службу в Вооруженных силах начал в 1982 году. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генштаба. Командовал российской группировкой в Сирии с 2016 года, тогда же ему присвоено звание Героя России. С января 2017 года занимает должность замначальника Генерального штаба Вооружённых сил.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik рассказал, почему важен опыт сирийской кампании.

"Кадровая ротация военных – обычное дело. В Восточном округе нет высокого уровня опасности, но опыт будет иметь большое значение. Способы ведения войны, которые сейчас применяют различные страны и которые были ими использованы в Сирии (так называемой гибридной войны), приобретают универсальный характер. И важное значение приобретает то, что если у кого-то появится желание возобновить организацию типа ИГ*, они всегда смогут получить отпор. В этом отношении российская армия серьезно отличается, например, от американской. В 2003 году американские войска оккупировали Ирак, в 2001 году оказались в Афганистане, но их действия носили и носят безуспешный характер", – считает Станислав Тарасов.

* Террористическая группировка, запрещенная в РФ

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