Политолог об обвинении в адрес ВКС: США не умеют проигрывать с достоинством

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС по сирийской деревне Аль-Шафах. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что возглавляемая США западная коалиция с помощью дезинформации пытается повысить собственный имидж.

В Минобороны опровергли сообщения об ударах ВКС по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве назвали эту информацию "очередной фальшивкой". Там подчеркнули, что удары "наносятся вне населенных пунктов, только по объектам международных террористических группировок". Перед атакой данные о таких объектах проверяются в режиме реального времени по нескольким каналам: как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля.

Об ударах ВКС по Аль-Шафах ранее сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на расположенную в Великобритании "Обсерваторию по правам человека в Сирии".

Россию не раз обвиняли в атаках на различные населенные пункты в республике, в результате которых гибли мирные жители. В сентябре появились сообщения о подобных ударах в провинции Идлиб. Тогда официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также опроверг эти сведения.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что возглавляемая США западная коалиция с помощью дезинформации пытается повысить собственный имидж.

"Американцы умеют многое, но они никогда не умели проигрывать с достоинством. США всегда проигрывают грязно — это касается и спорта, и политики, и военных вопросов. США вчистую проиграли России ситуацию в Сирии, оказались абсолютно несостоятельными как миротворцы и как военная сила. Поэтому сейчас будут предприниматься титанические усилия, чтобы хоть как-то девальвировать победу России и ее усилия по стабилизации и реконструкции в Сирии. Все это для того, чтобы хоть как-то повысить свой имидж и реноме. В этом смысле будут использоваться самые простые и грязные способы, включая прямую дезинформацию: обвинения в нанесении ударов по деревням, обвинения в гуманитарных преступлениях. Думаю, что увидим очередной ренессанс "химической" тематики. К этому нужно относиться как к фактическому признанию американцами своего поражения", — сказал Дмитрий Евстафьев.

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