"Смех и слезы". Политолог о рассуждениях Киева по поводу членства РФ в ПАСЕ

Киев ответил на заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о членстве России в ПАСЕ. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik напомнил, что этот вопрос – не прерогатива украинского государства.

В Киеве считают, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Она также указала на необходимость "исправления международно-правовых нарушений".

"В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", – добавила дипломат.

Ранее газета Financial Times написала, что СЕ рассматривает вопрос о снятии санкций с России, поскольку опасается, что она выйдет из организации. По словам генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, членство РФ важно как для россиян, так и для Европы, и выход России из СЕ стал бы негативным шагом.

Комментируя заявления украинской стороны в эфире радио Sputnik, политолог Иван Мезюхо отметил, что вопрос участия России в ПАСЕ – это не прерогатива украинского государства.

"Мнение Киева о членстве РФ в ПАСЕ настолько ничтожно, что это прекрасно понимают в Брюсселе. Но европейские политические институции, конечно, должны как-то реагировать на заявления украинской стороны. Поскольку вся европейская политическая машина заряжена антироссийскими "фейками", которые то и дело распространяются в западных СМИ. Вопрос участия РФ в ПАСЕ – это не прерогатива украинского государства. Этот вопрос будет решаться только внутри нашей страны, без участия иностранных государств, тем более таких одиозных, как украинское государство. Поэтому без слез на заявление Киева о членстве России в Совете Европы смотреть невозможно. Это просто смешно", – сказал Иван Мезюхо.

Россия в 2016 году перестала отправлять документы для аккредитации делегации в ПАСЕ после того, как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно предлагала варианты выхода из кризиса, в том числе выдвигала идею документально закрепить недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

В конце июня этого года Кремль решил приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ до восстановления полномочий делегации. Россия – один из основных плательщиков.

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