"Утилизация дороже". Военный эксперт о передаче Литвой оружия Украине

Литва намерена передать Украине вооружение почти на два миллиона евро. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Евсеев выразил мнение, что правительство балтийской республики делает совершенно бессмысленный жест "доброй воли".

Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 млн евро, говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны балтийской республики.

"Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 млн евро на 1 октября 2017 года", – говорится в опубликованном проекте.

В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 млн патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника.

Как отмечает правительство, стоимость покупки вооружения для Литвы составила более 3 млн евро. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году.

До 4 декабря этого года данный проект-постановление правительства республики рассматривается министерством финансов и МИД Литвы.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что Литва делает совершенно бессмысленный, с военной точки зрения, жест.

"Хотя Европа в целом выступала против американских поставок летального оружия Украине, отдельные государства – например, Румыния – поставляли ей оружие именно советского образца. Поскольку они должны были это оружие утилизировать, то есть затрачивать деньги. Но передать легче, чем утилизировать – это дешевле. Литва перешла на стандарты НАТО, такое количество советского вооружения Литве не нужно, и чтобы не утилизировать, они это вооружение передают Украине. Другой вопрос, что эти конкретные вооружения Украине не нужны – такого вооружения у нее у самой достаточно. Поэтому это, с одной стороны, жест доброй воли Литвы, который свидетельствует о поддержке Украины. А с другой стороны, этот жест совершенно бессмысленный с военной точки зрения – Украине нужны вооружения, которые в этот список не входят. И здесь возникает вопрос: а не стоит ли за всем этим некие коррумпированные схемы? Когда, например, те литовские чиновники, которые принимают это решение, получат за это "откат". Думаю, что это хорошая тема для исследования на территории Литвы", – сказал Владимир Евсеев.

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