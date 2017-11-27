Эксперт: в Польше силится негативное отношение к Украине

Если придется выбирать между Украиной и Россией, Европа может поддержать Москву, считают в Польше. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у польской элиты и в целом у европейцев происходит переоценка украинской политики.

В ситуации, если придется выбирать между Украиной и Россией, Европа может поддержать Москву, считает глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Только для стран нашего региона (Восточной Европы) отношения с Киевом не являются функцией отношений с Москвой. Боюсь, что если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву. Тогда украинские власти обратятся к государствам региона за помощью, как было в случае первого и второго Майдана", – сказал Щерский в интервью изданию Sieci

Он отметил, что если такой сценарий развития событий воплотится в жизнь, Польша уже может не оказать Украине такую поддержку, как ранее.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у польского руководства происходит переоценка украинской политики.

"Последние заявления польских властей в отношении Украины, конечно, в какой-то степени вызывают удивление. Потому что мы привыкли, что Польша – это главный союзник Украины практически по всем вопросам, особенно в отношении жесткой позиции Украины к России. Но недавно мы, например, узнали, что в Польше существует список так называемых ультранациональных политиков Украины, которым запрещен въезд в страну. И это говорит о том, что в польском руководстве силятся негативные суждения, негативные оценки в адрес определенной политики, связанной с радикализацией политической системы Украины. В польской элите происходит постепенная переоценка украинской политики", – сказал Николай Топорнин.

Кроме того, по его словам, в Европе в целом усилились настроения в пользу сотрудничества с Россией, хотя пока они, в большей степени, и касаются только экономической сферы.

"Европейцы видят, что ситуация с Крымом приобрела необратимый характер. И уже для многих политиков в Европе очевидно, что Крым не вернется под юрисдикцию Украины, как того хочет Киев. Кроме того, в Европе не видят прогресса в реализации Минских соглашений. Вопрос Украины сейчас стоит таким "ребром", Европа балансирует между санкционным режимом и походом, наоборот, в сторону расширения торгово-экономического сотрудничества. Правда, при этом они не идут на потепление политического климата во взаимоотношениях, политический контекст они оставляют в стороне. Но в целом некоторые европейские страны начинают разворачиваться лицом к России. И важно, мне кажется, отметить, что это определенный тренд, и на современном этапе он набирает ход", – считает Николай Топорнин.

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