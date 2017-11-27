Политолог: заявления Киева "о России в ПАСЕ" интересны только психиатрам

Украине "нечего делать в ПАСЕ" в случае возвращения России, заявил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления носят, как минимум, провокационный характер.

Украинской делегации будет нечего делать в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в случае возвращения в ее состав России, написал на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев.

Как сообщила ранее газета Financial Times, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы".

По мнению главы украинской делегации в ПАСЕ, Ягланд открыто выступил за возвращение России в Ассамблею без выполнения резолюций. "Если это произойдет (возвращение РФ в состав ПАСЕ – ред.), то, по моему мнению, украинской делегации там больше нечего делать, потому что с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения", – написал Арьев.

Вместе с тем он не исключает, что ПАСЕ "не купится на манипуляции Ягланда". Арьев добавил, что генсек Совета Европы "давно стремится снизить влияние парламентариев в Совете Европы путем дискредитации ее представительного органа". Арьев также считает, что у Ягланда нет мандата на переговоры с Россией о ее возвращении в ПАСЕ.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает подобные заявления, как минимум, провокационными.

"В Раде много чего звучит абсурдного, идиотического, провокационного и откровенно глупого. Жалко времени на то, чтобы обсуждать эту "историю болезни" – это, наверное, интересно практикующим психиатрам. Заявление (Арьева – ред.) лишний раз демонстрирует европейскому сообществу, в том числе ПАСЕ и Совету Европы, с кем они имеют дело на Украине. Я, например, убежден, что им там делать нечего, независимо от чьего-либо присутствия. Сложно сказать, как в Европе будут реагировать на эти украинские заявления, захотят ли реагировать еврочиновники, которые заигрывали с украинскими властями. Сейчас им приходится "сохранять лицо" – не замечать откровенно провокационных, идиотических заявлений людей в Киеве. Как говорится, за что боролись…Пусть теперь Украина сама объясняет европейцам, что это значит", – сказал Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока Ассамблея никаких шагов в этом направлении не предприняла.

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