Эксперт: главную задачу ВСУ на 2018 год Генштаб Украины не озвучивает

Украинский Генштаб назвал главные задачи ВСУ на 2018 год. Содержание этих задач определяется политическим руководством Украины, и оно достаточно понятно, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.

Наращивание оперативных и боевых возможностей ВСУ остается главной задачей следующего года, заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко. Его слова приводит в Facebook пресс-служба ведомства.

Также, как отметил Муженко, в 2018 году следует уделить внимание реформе армии, организации "всестороннего обеспечения войск" и совершенствованию нормативно-правовой базы, касающейся вооруженных сил.

Кроме того, на заседании в Генштабе подвели итоги деятельности вооруженных сил в 2017 году, проанализировали работу штабов всех уровней во время учений, обсудили организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, кадровое, тыловое, техническое обеспечение войск и другое.

Проблемы и планы украинских военных в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"У ВСУ есть серьезные проблемы с подготовкой личного состава, поскольку очень большой процент небоевых потерь наблюдается в Донбассе, сохраняется достаточно высокий процент дезертирства. Существуют проблемы в определенных частях с тем, что называется "моральным разложением". Естественно, они все это понимают и стремятся средний уровень подготовки подтянуть. Другой вопрос, что для этого у них не хватает ни ресурсов, ни необходимых кадров. Поэтому они продолжают надеяться на американские программы подготовки. Самостоятельно Минобороны Украины эту задачу решить полноценно не может", – сказал Борис Рожин.

По его мнению, основной задачей для ВСУ в настоящий момент является та, которую украинские военные не озвучивают.

"Естественно, все это делается с прицелом на продолжение войны в Донбассе. Задачи ставятся политическим руководством Украины, они достаточно понятны – поддерживать на определенном уровне боевые действия в Донбассе, чтобы не дать "заморозить" этот конфликт. И, как мы видим, война не прекращается, люди продолжают гибнуть, в том числе и украинские солдаты. Но это, очевидно, рассматривается руководством Украины как неизбежные потери при достижении их целей", – отметил Борис Рожин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.