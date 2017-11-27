Военный эксперт: российский дрон Skyf – очень широкий шаг вперед

Читатели британских СМИ оценили новый российский дрон, назвав его "русским Халком". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что тяжелый грузовой дрон Skyf способен выполнять и гражданские, и военные задачи.

Британское издание Daily Mail опубликовало материал под заголовком "Русский Халк", посвященный тяжелому грузовому дрону Skyf, разработку которого ведет казанская компания "ОКБ Авиарешения".

Издание сообщает, что Skyf способен развивать скорость до 70 км в час, преодолевая до 350 км с грузом в 50 кг. Максимальная грузоподъемность платформы составляет 250 кг. Дрон можно использовать при доставке грузов, спасении людей и в сельскохозяйственных работах.

Читатели развернули в комментариях дискуссию. Одни пользователи положительно оценили разработку. "Русские делают шаг в правильном направлении, надо отдать им должное", – отметил Evan Brightly.

Другие критически отнеслись к новинке. "Никогда не понимал, почему русские так хорошо производят то, что может иметь военное применение, и так плохо товары массового потребления. В холодную войну они создавали лучшие истребители в мире, но не могли произвести достойный тостер", – пишет Donald.

Ряд пользователей поделились своим мнением о возможном применении дрона. "Если оснастить его кабиной, он мог бы спасать людей в опасных ситуациях, например, при пожаре в высотных зданиях", – предлагает Norm Al.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что тяжелый грузовой дрон Skyf способен выполнять и гражданские, и военные задачи.

"В России была поставлена задача создавать дроны разного типа. Легкие: для ведения воздушной разведки, а также для гражданских задач – контроля состояния воздуха и так далее. Средние: эти дроны предназначены для того, чтобы стабильно работать в заданном районе. И, наконец, тяжелые: мы сейчас работаем именно на этом направлении. Эти тяжелые дроны, в частности Skyf, конечно, будут иметь многофункциональные аспекты. Совершенно понятно, что у этого дрона будет различное предназначение: и военное, и гражданское. Что касается гражданского предназначения, то тут англичане правы, и их, как говорится, завидки берут. Потому что раньше считалось, что Россия по части создания дронов – где-то на задворках мирового военно-технического прогресса. А казанцы доказали, что мы не лыком шиты, и тоже можем делать первоклассные дроны. Что касается военной части, то Skyf будет использоваться для нанесения высокоточных ударов по позициям противника. Действительно, это очень широкий шаг вперед. Появление такого дрона говорит о том, что Россия закрыла весь необходимый спектр создания дронов различного предназначения", – сказал Виктор Баранец.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



