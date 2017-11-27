Украинский аналитик: украинцы решили обмануть судьбу, а судьба обманула их

СМИ на Украине сообщили о рекордном росте цен на сало в стране. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, на его взгляд, связан резкий скачок цен.

Цены на сало на Украине растут рекордными темпами, пишет онлайн-издание "Вести".

Отмечается, что к середине ноября за килограмм сала в среднем просили 68,11 гривны (около 150 рублей). Это на 68% больше, чем в начале года.

"Цены на сало на Украине растут такими невероятными темпами, что эксперты уже сравнивают его с главной мировой криптовалютой – биткоином, который тоже дорожает не по дням, а по часам", – пишут "Вести".

При этом в отдельных регионах стоимость сала выросла более чем на 100%: в Одесской области за 11 месяцев оно подорожало на 101%, в Николаевской – на 106%. В целом сало дорожает сильнее, чем сама свинина.

Эксперты объясняют это явление комбинацией двух факторов: рост спроса и спад объемов производства. Есть предположения, что сало на Украину вскоре придется импортировать.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, рост цен на сало связан с внутренней ситуацией на Украине.

"Украина сало никогда не экспортирует. То есть сало у нас – для внутреннего потребления. При этом в этом году на Украине довольно сильно выросли цены на мясо. Средняя цена на свинину за 10 месяцев 2017 года выросла почти на 40%. Есть несколько причин, в том числе, связанных с тем, что было много заболеваний поросят, пришлось часть стада уничтожить. В связи с тем, что цена на мясо увеличилась, украинцы действительно переключились на сало", – сказал Александр Охрименко в эфире радио Sputnik.

Он считает, что продавцы просто воспользовались ситуацией и взвинтили цены на сало.

"В принципе мясо птицы тоже дешевле свинины, и многие украинцы покупают его. Однако мясо птицы – это, конечно, дело хорошее, но чтобы увеличить жирность, приходится добавлять сало. Продавцы сала быстро это оценили, и цена на него умудрилась вырасти больше, чем цена на свинину. Это, конечно, курьез, но, по-моему, это связано с тем, что украинцы решили обмануть судьбу, а судьба обманула их. Но в целом цена на сало пока все равно ниже, чем цена на свинину", – отметил аналитик.

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